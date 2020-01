Větrníky, kam se podíváš. Odpor lidí k turbínám chtějí němečtí politici zlomit penězi

Finanční kompenzaci lidem, kteří bydlí v blízkosti plánované výstavby nových větrných turbín, navrhuje politik SPD Matthias Miersch, místopředseda klubu sociálnědemokratických poslanců v německém parlamentu. Každý, kdo bude souhlasit s výstavbou větrného parku, má dostat peníze.

Prémie má zlomit občanský odpor na mnoha místech Německa. Čtvrtá největší ekonomika světa se vzdala jádra, poslední reaktory budou odpojeny ze sítě na konci roku 2022, a také uhelných elektráren. Ty mají skončit nejpozději v roce 2038. To ale znamená, že je třeba ve velké míře stavět obnovitelné zdroje, zejména větrné. Těch se ale v posledních letech staví stále méně.

Pracovní skupina, ve které jsou zástupci vády i jednotlivých spolkových zemí, nyní pracuje na tom, jak zvýšit přijatelnost větrných parků u lidí, kteří mají v jejich blízkosti žít. Vhodných lokalit, které nejsou hustě obydleny, je totiž stále méně.

Miersch navrhuje podíl na tržbách větrných zdrojů obcím a přímé platby obyvatelům. SPD také navrhuje, aby se omezily možnosti zdržování výstavby nových turbín. Miersch zdůraznil, že si Německo už nemůže dovolit další průtahy v navyšování kapacity obnovitelných zdrojů.

Bod zlomu: dánský Ørsted staví pro Němce první větrný park bez státní pomoci

Výstavba větrného parku, ilustrační foto ( Autor: Profimedia.cz )

Pozemní větrná energetika se nachází v těžkém útlumu. Proti výstavbě nových projektů existují stovky občanských iniciativ, probíhají soudní spory, jež se týkají výstavby tří stovek turbín.

Navíc i vláda loni na podzim ve svém klimatickém balíčku schválila opatření, že nové turbíny nemohou být blíže než 1000 metrů od posledního obydlí. Miersch tvrdí, že je třeba tento přístup změnit a být v tomto ohledu „pružnější“. V opačném případě hrozí, že Německo nedodrží závazek získávat do roku 2030 pokrývat spotřebu z 65 procent zelenou elektřinou. V současnosti to je o dvacet procentních bodů méně.

Agentura pro větrnou energii uvedla, že v roce 2019 bylo k rozvodné síti připojeno v prvních devíti měsících 150 větrných turbín s celkovým instalovaným výkonem 514 MW. V každém z let 2014 až 2018 byl tento výkon připojen k síti už v prvních třech měsících roku.

V německé vládě se nyní řeší o definici vesnické struktury. Podle ministra hospodářství Petera Altmaiera z CDU to znamená zahrnutí sídel, které mají pět a více domů. Pro SPD to je ale příliš přísná definice, jež by znemožnila další výstavbu větrných zdrojů. Miersch zároveň odmítl možnost, že by země odložila odpojení posledních šesti jaderných reaktorů, jež zůstávají v provozu.

„Nesmíme se vracet k jaderné energii. Bylo by to extrémně nebezpečné a úplně chybné,“ dodal s tím, že vybudování konečného úložiště pro jaderné palivo bude stejně stát miliardy eur.

