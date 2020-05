Velký skok pro Muska. Jeho SpaceX v květnu dopraví do vesmíru první astronauty, nejdřív je ale čeká karanténa

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) a společnost SpaceX pokračují v přípravě letu kosmické lodi s posádkou k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) podle plánu a bez ohledu na epidemii koronaviru. Na páteční online konferenci to řekl šéf NASA Jim Bridenstine. Start lodi je naplánován na 27. květen a půjde o první vzlet astronautů z Kennedyho vesmírného střediska za minulých devět let. Oba astronauti Robert Behnken a Douglas Hurley půjdou na týden a půl před startem do karantény.

Bridenstine vyzval všechny Američany, aby zůstali doma a nepokoušeli se na Floridu přijet osobně, protože to není v době epidemie bezpečné.

Při kosmických startech se většinou u Kennedyho střediska a na blízkých plážích shromáždí davy lidí. „Přejeme si, aby byli všichni v bezpečí. Žádáme proto, aby lidé nejezdili do Kennedyho střediska, a věřte mi, že mne zarmucuje, když to říkám. Hrozně bych si přál, aby to mohlo být velkolepé,“ řekl Bridenstine. Vyzval lidi, aby start sledovali na televizních obrazovkách nebo online.

Jak upozornila agentura AP, start bude prvním pokusem vyslat astronauty do vesmíru v projektu, na němž se podílí soukromá společnost. Šéfka SpaceX Gwynne Shotwellová podobně jako Bridenstine řekla, že je škoda, že start nebude moci více lidí sledovat přímo na Floridě. „Budeme spolu víc duševně než fyzicky,“ řekla.

Ještě přísnější opatření než obvykle

Její společnost i NASA už nyní omezily počet lidí, kteří se pohybují v blízkosti obou astronautů. Všichni, kdo s nimi přijdou do styku, musejí mít roušky a rukavice a kontroluje se jim teplota. Astronauti se vyhýbají téměř všemu kromě výcviku.

Hurley řekl, že je zklamaný, že příbuzní a přátelé při startu nebudou moci být osobně, ale dodal, že tak, jak je to plánováno, je to nejlepší.

Karanténou si s Behnkenem projdou nejprve ve vesmírném středisku v Houstonu a pak na Kennedyho středisku. V kontrolních centrech budou zavedena ochranná opatření a personál NASA i SpaceX bude při startu i po celou misi muset dodržovat vzdálenost dvou metrů jeden od druhého a používat dezinfekci, roušky a rukavice.

Bridenstine také řekl, že je to podeváté v historii, kdy lidé poletí do vesmíru v novém typu kosmické lodě, což je Crew Dragon. „Děláme to uprostřed pandemie koronaviru, je to pro Spojené státy důležitá mise,“ dodal.

Počítá se s tím, že Behnken a Hurley, kteří se na let připravovali dva roky, zůstanou na ISS v rozpětí jednoho až čtyř měsíců. Přesný rozvrh se bude odvíjet od příští mise. Loď Crew Dragon je schopná na oběžné dráze zůstat zhruba čtyři měsíce.