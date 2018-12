Ve věku 84 let zemřela herečka Jana Štěpánková

Nad divadlem dnes zavlaje černá vlajka a od pondělí začne v jeho prostorách vzpomínková výstava fotografií, řekl ředitel Divadla na Vinohradech Tomáš Töpfer.

„Bylo to pro nás velké překvapení, protože paní Štěpánková měla jít ze špitálu domů. Jsem moc rád, že jsem se s ní potkal na jevišti a že se mi podařilo ji v roce 2012 po letech přemluvit, aby se ještě vrátila na vinohradské jeviště. Spolu s dalšími dříve narozenými dámami tady sehrála krásnou roli v představení To byla moje písnička, které bylo o stárnoucích herečkách. Sešly se tam s Janou Hlaváčovou, Danielou Kolářovou a Martou Vančurovou a dalšími,“ řekl Töpfer.

Pro Kolářovou bylo představení To byla moje písnička britského autora Noëla Cowarda v roce 2012 posledním, ve kterém se na jevišti Divadla na Vinohradech sešla se Štěpánkovou. „Měla jsme ji ráda, protože mě před lety úžasně přivítala v angažmá v Divadle S. K. Neumanna, dnes Pod Palmovkou. Seděli jsme spolu v šatně a ona mě zasvěcovala do místních poměrů, varovala mě, na koho si mám dávat pozor a tak,“ řekla Kolářová. „Jako kolegyni jsem ji respektovala, protože to byla moc dobrá herečka, a je mi líto, že o ní mluvím v minulém čase,“ dodala.

Zpráva o úmrtí Štěpánkové zarmoutila také Jaromíra Hanzlíka, který se s ní setkal před kamerou mimo jiné v úspěšných seriálech Taková normální rodinka a Nemocnice na kraji města, kde Štěpánková excelovala v roli doktorky Dany Králové.

Jana Štěpánková od svých začátků v 50. letech ztvárnila desítky rolí v divadle, filmu a televizních seriálech. Narodila se 6. září 1934 v Žilině do herecké rodiny. Umělecké geny podědila po matce herečce Eleně Hálkové, jež byla vnučkou básníka Vítězslava Hálka, i otci Zdeňku Štěpánkovi, který patřil k hvězdám Národního divadla. Herci se stali i její sourozenci Petr a Martin, který spáchal v roce 2010 sebevraždu. Další sestra Kristina Taberyová je divadelní režisérkou.

Před kamerou debutovala v roce 1952 v dramatu Otakara Vávry Nástup. Vytvořila přes 60 televizních rolí. Nedávno hrála mimo jiné v seriálech Cukrárna nebo První republika. Naposledy se ve filmu objevila v česko-slovenské detektivce Doktor Martin: Záhada v Beskydech uvedené nedávno do kin. Ještě letos hrála v pražském Divadle Ungelt v tragikomedii Pardál. Mnoho let působila v rozhlase a dabingu, za což byla dvakrát oceněna Cenou Františka Filipovského. Je autorkou kuchařky o cuketách Tak tady jsou ty slíbené recepty na cukety, paní Ehmová.

„Je důležité, aby se člověk choval slušně. A to nejen v životě, ale i v té naší herecké branži. Aby usínal s dobrým pocitem, že nikomu vědomě neublížil,“ řekla před lety.