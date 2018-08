Ve věku 76 let zemřela královna soulu Aretha Franklinová

„Nenacházíme slova, jimiž bychom vyjádřili bolest v našich srdcích. Ztratili jsme pevný základní kámen naší rodiny,“ uvedla rodina Franklinové v oznámení o úmrtí této matky čtyř dětí. Soustrast rodině vyjádřil v prohlášení například bývalý americký prezident Bill Clinton, mnozí další vyjadřují na sociálních sítích lítost nad úmrtím zpěvačky.

„Celému světu bude chybět, ale vždy se budeme všichni radovat z jejího pozoruhodného odkazu. Královna je mrtvá, ať žije královna,“ napsal na twitteru například zpěvák Elton John, který ji označil za jednu ze svých nejoblíbenějších klavíristek.

Let’s all take a moment to give thanks for the beautiful life of Aretha Franklin, the Queen of our souls, who inspired us all for many many years. She will be missed but the memory of her greatness as a musician and a fine human being will live with us forever. Love Paul pic.twitter.com/jW4Gpwfdts