Ve Středozemním moři loni zahynulo 2262 migrantů, do Evropy doplulo přes 113 tisíc lidí

Oproti roku 2017 klesl počet migrantů, kteří takto připluli do Evropy, i těch, kteří na snahu zlepšit svou životní situaci doplatili životem. Předloni zahynulo nebo při cestě přes Středozemní moře beze stopy zmizelo podle UNHCR 3139 migrantů. Do Evropy jich dorazilo 172 301.

Pokud by se započítali i migranti, které úřady zaregistrovaly v Ceutě a Melille, španělských enklávách v severní Africe, vzrostl by počet migrantů, kteří se loni dostali na evropskou půdu na 120 205. To je stále o desítky tisíc lidí méně než v předchozích letech.

Výrazný je pokles počtu migrantů, kterým se loni podařilo dostat do Evropy, ve srovnání s rekordním rokem 2015. Tehdy jich UNHCR zaznamenal přes milion.

Hlavním cílem migrantů se loni stalo Španělsko. Moře mezi ním a severní Afrikou překonalo 55 756 migrantů. V roce 2017 to bylo 22 103. Itálie, jejíž vláda loni zavedla řadu protiimigračních opatření, zaregistrovala 23 371 migrantů. V roce 2017 to bylo 119 369. Třetí nejčastější cílovou zemí zůstává Řecko s 32 497 migranty, kteří do země loni dorazili přes moře.

V uplynulém roce se změnila také skladba migrantů z hlediska země jejich původu. Nejvíce jich za vidinou lepšího života v Evropě odešlo loni ze západoafrické Guineje (13 068), severoafrického Maroka (12 745) a subsaharského Mali (10 347). Sýrie, kde už od roku 2011 zuří válka, je až na čtvrtém místě. Následuje Afghánistán a Irák.

UNHCR vyzval, aby rok 2019 byl rokem, kdy se nalezne nový mechanismus záchrany migrantů ve Středozemním moři. „V roce 2019 je důležité skončit s aktuálním přístupem rozhodování o jednotlivých lodích a uvést v život regionální mechanismus, který by lodním kapitánům dal jasná a předvídatelná pravidla, kde mohou vykládat uprchlíky a migranty zachráněné ve Středozemním moři,“ uvedl úřad.

