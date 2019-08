Ve sněhu i dešti. V Arktidě i ve Skalistých horách se našly mikroplasty

Částečky umělých hmot menší než pět milimetrů jsou nasávány do atmosféry a pak se dostanou i do těch nejvzdálenějších regionů. Vědecký tým z německého Institutu Alfreda Wegenera pro polární a mořský výzkum (AWI) tak dospěl k závěru, že vzduch je silně znečištěn mikroplasty. Do budoucna je potřebné zkoumat možný dopad tohoto znečištění na lidské zdraví, napsala agentura DPA.

Vědci z institutu AWI v Bremerhavenu zkoumali vzorky sněhu z německého souostroví Helgoland, z Bavorska, Brém, ze švýcarských Alp a z Arktidy. V případě Arktidy šlo o vzorky sebrané z tamních ledových ker a z ostrovů Špicberky. Sníh rozpustili, vodu přefiltrovali a zbytek pak zkoumali pomocí infračervené spektroskopie.

Mikroplasty objevili v téměř všech vzorcích. Jejich obsah ve sněhu sebraném na Arktidě byl sice menší než v tom z Evropy, i tak byl ale „podstatný“, v průměru to bylo 1760 částic na jeden litr vody. Nejvíce se jich nacházelo ve sněhu, který spadl vedle silnice na bavorském venkově. V litru vody, která vznikla jeho rozpuštěním, badatelé našli 154.000 částeček. Byly to kousíčky laků, nitrilkaučuku a polyamidu.

Všudypřítomné plasty: lidé týdně zkonzumují 5 gramů plastů

Částečky plastů našla i studie Gregoryho Wetherbeeho z americké geologické služby (USGS), jejímž cílem ovšem bylo měření znečištění dusíkatými sloučeninami v americké Coloradu. Odborníci ale zjistili, že mikroplasty jsou v 90 procentech vzorků. Většinou se jednalo o mikrovlákna, někdy to ale byly i větší úlomky. „Z nebe prší plasty,“ uvedli v závěrečné zprávě.

