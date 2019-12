Vánoční plýtvání: Každý pátý kus oblečení se po svátcích nikdy nenosí. Jde o miliardy

Předvánoční nákupní horečka často vede k tomu, že si lidi pořídí různé druhy oblečení, které jim pak visí doma ve skříni a kromě jedné nebo dvou příležitostí na předvánoční oslavu pak toto obleční už nikdy neoblečou.

Nezisková organizace Hubbub zjistila, že pětina zakoupeného oblečení potká osud nechtěného zboží, které lidé nenosí. Dokonce tyto odložené kusy mají v průměru cenovku ve výši 73,90 liber (2217 korun). Drahý společenský oděv vezme pětina z oslovených lidí na sebe pouze jednou.

Hubbub bojuje proti fenoménu takzvané fast fashion (rychlé módy), kdy si lidé často mění šatník jen kvůli tomu, že nechtějí nosit stále stejné oblečení. Přitom výroba oblečení má významné dopady na životní prostředí. Kromě vysoké spotřeby vody to je i zamoření oceánů plasty. Třetina mikroplastů, jež se dostanou do moří a oceánů, pochází z oblečení.

Společnost Oxfam, jež bojuje proti chudobě, odhadla, že se každý týden ve Spojeném království vyhodí 11 milionů kusů oblečení, které by lidé mohli někomu přes charitativní organizaci věnovat, případně vyměnit na takzvaném swapu, kde si lidé vyměňují věci, které už nepotřebují.

„Použité značkové oblečení nebylo nikdy takovým trendem jako nyní. Bude to pouze zesilovat, když si lidé uvědomí, jaký dopad má oděvní průmysl na životní prostředí. Chovat se ekologicky neznamená, že se nemůžete hezky oblékat,“ vysvětlila Sarah Divallová, která vede kampaň v Hubbub proti plýtvání oblečením.

Hubbub analyzoval 169 druhů společenských oděvů, jež jsou dostupné na trhu, a zjistil, že 94 procent z nich obsahuje umělé materiály vyrobené z plastů.

Mladí lidé ve věkové skupině 16 až 24 let častěji tíhnou k tomu, aby si oblečení mezi sebou vyměňovali s kamarády. Dělá to 36 procent z nich. 30 procent nakupuje v charitativních obchodech s oblečením. To je více, než je tomu o starších zákazníků.

