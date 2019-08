V místě bývalého koncentračního tábora v Letech začal archeologický průzkum

Před dvěma lety se uskutečnil jeden průzkum, při kterém archeologové našli například kliky nebo hřebíky z budov tábora, ale také drobnosti vězňů, jako třeba knoflíky nebo korálky. Podle Horváthové byl ale průzkum mimo areál vepřína. V areálu měla firma Agpi prasata, proto průzkum nepovolila. „Nyní se tedy uskuteční průzkum hrobů a také celého areálu tábora, který byl v areálu vepřína,“ poznamenala Horváthová.

První zprávy o výsledcích letošního průzkumu by měly být na konci září, kompletní zprávu Horváthová čeká do konce roku. „Architektonickou soutěž uzavřeme v dubnu, kdy bychom měli znát jméno vítěze. Poté může nastat demolice vepřína, která by měla být hotová do konce roku 2020. Celý areál by se měl veřejnosti otevřít do roku 2023,“ uvedla Horváthová. Podle ní je nyní místo veřejnosti nepřístupné.

Stát dal na demolici vepřína více než 100 milionů korun. Už dříve vepřín koupil od firmy Agpi za 450 milionů. Firma v areálu ještě loni měla ve 13 halách kolem 13 tisíc prasat.

Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů odborníků tak nacisté vyvraždili 90 procent českých a moravských Romů.

