V Albánii zuří nelítostný boj o lanýže

Výhrůžky, otrávení psi, zničené stromy: Albánií zmítá tajný konflikt, válka o lanýže, vzácné černé zlato. Osmadvacetiletá Evgjeni Panová se zabývá vyhledáváním lanýžů, aktivitou starou asi deset let poté, co do země přišli Italové, aby tu sbírali a dovezli do vlasti vzácné a velmi drahé houby, které mají v oblibě gastronomové. Píše o tom agentura AFP.