Uzemní rozhodnutí pro nové nádraží v Brně platí, stěžovatelé se mohou obrátit na soud

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) by nyní mohla pokračovat ve stavebním řízení. Záleží však na tom, zda se Děti Země obrátí na soud, jak dlouho potrvá a jaké bude jeho rozhodnutí.

O posun ve stavebním řízení usiluje SŽDC jako investor zatím marně již více než deset let. Územní rozhodnutí řeší variantu brněnského uzlu s odsunutým nádražím v místě dnešního dolního nádraží. Zároveň jde o variantu, která nepočítá s podzemní železnicí, tedy vedením tratě od Chrlic do podzemní části stanice. A jedna z tratí směřující do nádraží má vést přes památkově chráněný areál Masné burzy. Tuto variantu také letos prosadilo navzdory stanovisku města a kraje ministerstvo dopravy.

Územní řízení začalo již v roce 2005 a předchozí dvě územní rozhodnutí byla zrušena. Odvolání, o němž rozhodl Jihočeský kraj, podali stěžovatelé v roce 2013.

České dráhy zdraží jízdenky o 2,5 procenta. Slibují ale více spojů

Úředníci Jihočeského kraje vzhledem k tomu, kdy stavební řízení začalo, některé části vypustili a některé doplnili. „Měnily se zákony, čemuž se bylo potřeba přizpůsobit,“ řekl Hodina. Některá stanoviska ministerstva životního prostředí a podmínky pro výstavbu se staly závaznými. „V případě žaloby bude záležitost řešit soud v Brně,“ řekl Jaroslav Hodina z krajského úřadu v Českých Budějovicích.

Rozhodnutí úřadu přišlo v době, kdy už je po letech debat zřejmé, že nádraží, které je součástí přestavby uzlu, se přesune o kilometr na jih. Právě přesun nádraží je důvodem, proč Děti Země více než deset let vystupují proti územnímu rozhodnutí. Nové nádraží a přestavba uzlu má stát zhruba 50 miliard korun. Kdy se začne stavět a kdy by mělo být hotovo, není zřejmé. Přestavba je nutná kvůli tomu, že nádraží již nestačí vzrůstající poptávce po železniční dopravě.

