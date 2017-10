Úřad OSN: Koncentrace CO2 v atmosféře byla loni rekordní

„Naposledy Země zažila srovnatelnou úroveň CO2 před třemi až pěti miliony let. Teplota byla oproti dnešku o dva až tři stupně Celsia vyšší a hladina moře o deset až 20 metrů vyšší (kvůli tání ledových příkrovů),“ uvedla organizace.

Kromě lidské činnosti měl na růstu koncentrace CO2 podíl také tehdy silný klimatický jev El Niňo. Ten nastává co čtyři až pět let a projevuje se růstem teploty Tichého oceánu, který vyvolává sucha a jinde zase silné srážky. Rostliny a stromy kvůli suchu absorbují méně CO2.

„V roce 2015 činila koncentrace CO2 v atmosféře 400 ppm (částic na jeden milion), v roce 2016 to bylo 403,3 ppm,“ uvedla WMO. To je podle ní 145 procent množství CO2 v předindustriálním období, tedy před rokem 1750.

Generální tajemník organizace Petteri Taalas varoval, že pokud státy rychle nesníží emise skleníkových plynů, zvlášť CO2, do konce století hrozí „nebezpečný nárůst teploty“, který daleko přesáhne cíle pařížské klimatické dohody. Ta si klade za cíl udržet zvyšování teploty výrazně pod dvěma stupni Celsia v porovnání s teplotou v předindustriálním období. „Budoucí generace zdědí daleko méně pohostinnou planetu,“ dodal Taalas.

Šéf Programu OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) řekl agentuře AFP, že podle něj není času nazbyt. „Čísla nelžou. Naše emise jsou pořád příliš vysoké a tento trend je třeba zvrátit. Máme k dispozici mnohá řešení, jak čelit této výzvě. Chybí jen politická vůle,“ dodal.

Dále čtěte: