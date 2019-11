Turbulence i kybernetické útoky. Civilní letectví čekají nová bezpečnostní rizika

Civilní letectví zaznamenalo v uplynulých šedesáti letech velký rozvoj, právě to by ale mohlo do budoucna představovat riziko. Mezinárodní sdružení pro leteckou dopravu (IATA) očekává, že se do roku 2037 zdvojnásobí počet leteckých pasažérů na osm miliard ročně. To ještě zhorší současný nedostatek pilotů - podle studie musí být v příštích dvou desetiletích vyškoleno na 800.000 pilotů.

Na zemi by nárůst leteckého provozu mohl vést k většímu počtu nehod na letištích. Klimatické změny s sebou zase nesou riziko většího počtu turbulencí, protože bude častěji docházet k výkyvům počasí. Lety a letiště by se mohly stát terči kybernetických útoků a množící se drony budou moci náhodně nebo i úmyslně narušovat letecký prostor.

V předchozích šesti desetiletích se přitom mezinárodní letecký provoz stával stále bezpečnějším. Ve třech z uplynulých čtyř let zemřelo při leteckých neštěstích tak málo lidí jako ještě nikdy od doby, kdy se na civilní letecké linky začaly nasazovat proudové letouny.

V roce 2017 nebyli podle studie poprvé od roku 1959 zaznamenáni na komerčních letech žádní mrtví. V roce 2018 zemřelo celkem 556 lidí, ale i to byl třetí nejbezpečnější rok za uplynulých šedesát let, uvádí studie.

