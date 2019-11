Třicet let na vzestupu. Období po roce 1989 je příběhem úspěchu

Viditelný růst životní úrovně a přímo hyperskok v konkurenceschopnosti na světovém trhu. Tak lze shrnout vývoj ve skupině zemí střední a jihovýchodní Evropy, které ještě v 80. letech minulého století budovaly socialismus a dnes jsou členy Evropské unie. Všeobecný pokrok není měřitelný jen penězi, ale také kvalitou a délkou života. Lidé v zemích visegrádské čtyřky žijí v průměru o sedm let déle než jejich předchůdci o generaci dříve.

Naprostý zázrak se nestal a oproti Němcům a Rakušanům jsme dál chudí příbuzní. Relativně úspěšné Česko je z hlediska výkonu ekonomiky na jednoho obyvatele na polovině německé úrovně, z pohledu kupní síly na 72 procentech. Ale přiznejme si, bylo dosažení německé úrovně během tří dekád vůbec reálné? Není úspěch už to, že životní úroveň v řadě zemí postkomunistické Evropy se téměř dotáhla na úroveň Itálie a Španělska? Ani na to by řada lidí před třiceti lety nevsadila stovku.

Při mapování třicetiletého vývoje ekonomik nových členských zemí Evropské unie narazíme na jednu záhadu. Jiný výsledek získáme, když státy seřadíme podle tržních hodnot hrubého domácího produktu na obyvatele, a jiný, když jako měřítko použijeme údaj v paritě kupní síly. Česká republika je podle prvního pohledu na třetím místě z jedenácti sledovaných zemí, podle druhého jsme dokonce první.

Česká republika na tom ještě v roce 1995 nebyla nijak slavně, ekonomický výkon na hlavu byl pouze na 18 procentech německé úrovně. Podle odhadovaných čísel za letošní rok, jak je uvádí Mezinárodní měnový fond, je už Česko téměř na 50 procentech úrovně Německa. S aktuální hodnotou 23 214 dolarů na hlavu jsme sice za Slovinskem a těsně i za Estonskem, ale předběhli jsme Řecko a Portugalsko. Polsko s 14 902 dolary a Maďarsko s 17 463 dolary zůstávají kdesi hluboko pod námi.

