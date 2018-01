Trest za zlaté padáky: exhejtman Šulc dostal tříletou podmínku

Soud vyměřil Šulcovi trest v délce 18 měsíců s podmíněným odkladem na tři roky a zároveň mu uložil, aby v rámci svých možností uhradil způsobenou škodu. Podmíněný trest soud uložil za stejný delikt i třem bývalým ředitelům úřadu Markvartovi, Jiřímu Červinkovi a Janě Havlicové a právníkovi Janu Martinovskému.

Bývalý hejtman Šulc, který byl v době Kušnierzova prvního obvinění v roce 2011 předsedou výboru ROP Severozápad, podle soudu instruoval úřad, aby Kušnierzovi, jenž byl ve vazbě, byla vyplacena konkurenční doložka. Červinka, Markvart a Martinovský ji podle něj připravili, a Kušnierz tak získal 740 tisíc korun.

Obdobná konkurenční doložka byla uzavřena při jmenování Markvarta ředitelem. I on byl později obviněn a nakonec odsouzen za ovlivňování projektů ROP Severozápad. Soud potrestal i Havlicovou, která nechala Markvartovi konkurenční doložku, i když sníženou, vyplatit. Úřadu tak podle soudu vznikla škoda přes 580 tisíc korun.

Markvartovi soud uložil souhrnný trest, poprvé byl soudy potrestán již loni za machinace v ROP Severozápad. Nově mu soud vyměřil tříletý trest s odkladem na tři roky a uložil mu i pětiletý zákaz činnosti, v jedné části kauzy ho viny zprostil. Červinka, Havlicová a Martinovský dostali trest odnětí svobody šest měsíců s podmíněným odkladem na 18 měsíců. Stejně jako Šulc se mají podílet na náhradě škody.

Život a doba dotačního hnízda: hlavně, že se čerpá

Podle soudu neexistoval důvod, proč by ředitelé úřadu měli takové doložky mít, protože úřad ROP Severozápad konkurenta neměl. „Všem obžalovaným muselo být zřejmé, že konkurenční doložka nemá smysl, že není naplňován její účel ochrana zaměstnavatele a je to benefit pro zaměstnance. V případě inženýra Kušnierze to bylo naprosto jasné. Vždyť ten člověk byl stíhán pro korupční jednání, pro zvlášť závažné, snad nejzávažnější porušení povinnosti zaměstnance, jakého se mohl dopustit. A v tuto chvíli bylo rozhodnuto, že mu má být vyplaceno nějaké finanční plnění, na které podle smlouvy do té doby neměl nárok,“ zdůvodnil verdikt předseda trestního senátu Pavel Kuděla.

Bývalý politik Šulc se na místě odvolal, sám vyjádření odmítl. Původně čelil obžalobě i za zneužití pravomoci, od té ale státní zástupce ustoupil už v závěrečné řeči. Podle Šulcova advokáta Daniela Voláka se obžaloba ze zločinu zhroutila. „Můj klient byl původně ohrožen až deseti lety vězení, dostal jen osmnáctiměsíční měsíční podmínku. Nicméně dle našeho názoru soud chybně hodnotil důkazy a vyvodil nesprávné právní závěry. Můj klient se cítí nevinen a chce definitivně očistit své jméno,“ řekl Volák.

Na místě se odvolali také Martinovský a Havlicová. „Zdůvodnění bylo překvapivé, budu čekat, jak to dopadne u odvolacího soudu,“ uvedla Havlicová.

Červinka s Markvartem i státní zástupce Jan Fuchs si ponechali lhůtu pro případné odvolání. „S rozhodnutím soudu se z valné většiny ztotožňuji, nesouhlasím pouze se zprošťujícím rozsudkem obžalovaného Markvarta. Zvážím samozřejmě odvolání,“ doplnil Fuchs.

