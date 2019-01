Tělo zamřelého a další úřednické absurdity roku 2018

Posilvestrovské články o loňských úřednických zhůvěřilostech nelze většinou začít jinak než tou největší ze všech. Letos však uděláme výjimku a připomeneme si nejdřív jeden fenomenální úřednický úspěch.

Celých dlouhých šest let vyhláška o zdravotnické dokumentaci nařizovala, aby průvodní list k pitvě podepsal a orazítkoval lékař, který „prováděl prohlídku těla zamřelého“. Naprosto nezpochybňujeme prostý biologický fakt, že jistá zamřelost je v této fázi lidského bytí plně na místě, a nadto v čase neustále narůstá, přesto se nemůžeme zbavit dojmu, že není úplně vhodné, když úřední dokument tuto politováníhodnou okolnost takto na plná ústa předpokládá. A co měl navíc chudák doktor dělat v případě, že mrtvola nebyla patřičně zamřelá?

Letos si konečně legislativci ministerstva zdravotnictví výše zmíněného faux pas všimli a záměnou pouhého jednoho písmene přiblížili nakládání s nebožtíky evropským standardům. Z vyhlášky kromě toho vypadly další velmi pofidérní povinnosti: nutnost změřit mrtvému rektální teplotu a v případě zesnulého dítěte se pak ještě vyptat na povolání jeho rodičů.

Nejkurióznějším právním předpisem loňského roku je vyhláška ministerstva dopravy o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k jejímu vedení. Obzvláště budoucí kapitáni se mají na co těšit. Čeká je vypracování písemné úlohy z námořní navigace a následně komisionální zodpovězení pěti otázek ze sáhodlouhého seznamu, přičemž zkoušeni budou nejen z uzlování, pojmenování mořských větrů, klasifikace mraků či manévru „muž přes palubu“, ale také z rozměrů státní vlajky, úvodu do teorie palubních vařičů, frazeologie meteorologických zpráv s důrazem kladeným na porozumění vysílaných relací a z chování tropických cyklonů od Bengálského zálivu, přes tropický Atlantik až po Jihočínské moře. Chybět nebudou ani otázky na základy lodní výživy, popřípadě na to, jaký režim má panovat „v záchranném prostředku (člunu, voru)“. Na zásady chování v zajetí kanibalů zatím nedošlo, ale příští novelizace toto pochybení snad napraví.

