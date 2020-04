Tady máte peníze na cestu a už odjeďte. Havaj zavádí protituristická opatření

Epidemie koronaviru již zasáhla celý svět a veškerý turistický ruch se zastavil, tedy téměř. I nadále se totiž najdou místa, kde si návštěvníci svoji dovolenou do jisté míry ještě užívají. Jedním takovým je například havajské souostroví, které každoročně navštíví desítky tisíc lidí. V posledních dnech ale už i zde začaly místní orgány činit kroky, jež jsou jinak zcela v rozporu s jejich běžnými zájmy. Namísto snah o přilákání dalších turistů je teď finančně motivují k tomu, aby ostrovy opustili.

Podle údajů tamějšího ministerstva zdravotnictví eviduje Havaj aktuálně kolem šesti set nakažených a 14 lidí, kteří v souvislosti s nemocí covid-19 zemřeli. A ačkoliv to ve srovnání s ostatními zeměmi, potažmo jinými americkými státy, není na první pohled až tak vysoké číslo, i zde pochopitelně platí řada restriktivních opatření, jejichž smyslem je šíření nákazy zastavit, respektive alespoň významně zpomalit.

Jak uvádí zpravodajský server CNN, počínaje prvním dubnem nařídily místní úřady čtrnáctidenní karanténu pro všechny, kdo na Havajské ostrovy přicestují odjinud, ale zároveň i pro ty, kteří se pohybují pouze v rámci souostroví. Současně také vyzvaly lidi, jež měli v plánu tento exotický kousek světa navštívit, aby tak v dohledné době nečinili a zůstali doma.

„Je naší zodpovědností zajistit bezpečí jak pro návštěvníky, tak rezidenty, a proto vás žádám, abyste o Havaji psali cokoliv, co turisty od návštěvy odradí, a to až do doby, dokud představitelé našeho státu nenařídí opak,“ napsal začátkem dubna prezident tamního návštěvnického centra John Monahan cestovním kancelářím a dalším společnostem, které mají na starost publikování dovolenkových katalogů.

Kdo nemá na letenku, dostane ji zdarma

Tento nezvyklý požadavek, jakkoliv je v dnešní době opodstatněný a pochopitelný, ovšem není jedinou zoufalou snahou úřadů a dalších organizací, jak vysvětlit turistům, že pro ně Havaj aktuálně skutečně není oním zaslíbeným odpočinkovým rájem. Nyní totiž přišly s nápadem finančně je povzbudit k tomu, aby souostroví co nejrychleji opustili a vrátili se zpět do své vlasti. Netýká se to přirozeně všech, nýbrž pouze té části, která se odmítá podrobit zmíněné čtrnáctidenní karanténě, respektive porušuje její pravidla, v důsledku čehož museli zdejší policisté podle CNN rozdat již spousty pokut.

V praxi má program fungovat tak, že nezisková organizace Visitor Aloha Society of Hawaii, jejíž hlavním smyslem je za jinak běžných okolností řešit problémy turistů během pobytu, nyní pomůže návštěvníkům s organizací jejich repatriace a odletu, a případně jim zaplatí letenku, pakliže si ji oni nebudou moci sami dovolit. Za tímto účelem už havajské turistické autority vyčlenily stranou částku 25 tisíc dolarů (zhruba 630 tisíc korun).

„Schopnost rychlého návratu lidí na letiště, odkud pocházejí, napomáhá zvyšovat během této koronavirové krize účinnost zákonů, jejichž cílem je zajistit, aby přijatá státní nouzová opatření byla úspěšná,“ cituje CNN havajskou státní zástupkyni Clare Connorsovou. „Skutečnost, že na tyto zpáteční lety nemusejí být vynakládány prostředky z nedostatkových vládních fondů, také napomáhá tomu, abychom udrželi Havajské ostrovy bezpečnými,“ dodala.

