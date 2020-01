Statistiky nehod: Češi jezdí opatrněji, mrtvých na silnicích ubývá

Statistika je děsivá! Čeští řidiči jsou nepoučitelní! Mrtvých na silnicích je moc! Takto nebo podobně reagovala řada českých médií na roční statistiku nehodovosti, kterou pravidelně zveřejňuje dopravní policie. Z aktuálních čísel za rok 2019 přitom ale vyplývá, že jsme na tom prakticky nejlépe v novodobé historii. A i další ukazatele v rámci Evropy, potažmo celého světa, řadí Česko mezi země, kde se rozhodně není třeba obávat vyrazit na silnice.

Policejní statistiky za rok 2019 ukazují 107 572 nehod, při nichž zemřelo 547 lidí. To je zlepšení oproti loňsku, kdy na cestách zahynulo o 18 lidí více. Nejlepší období v historii to ale úplně není, protože v roce 2017 zemřelo rekordně málo lidí – jen 502 a o rok dříve 545. I tak je na tom ale Česko s touto tragickou statistikou dlouhodobě velmi dobře.

Stačí totiž porovnat aktuální hodnoty s hodnotami z minulých let. Loni zahynulo na silnicích o víc než polovinu méně lidí než v roce 2007. Zajímavé je pak srovnat statistiky počtu mrtvých a nárůstu osobních vozidel a dalších na českých silnicích. Mezi lety 2011 až 2019 (toto rozmezí je dohledatelné ve statistikách Sdružení dovozců automobilů) počet osobních aut stoupl ze 4,6 na téměř 6 milionů a vozidel celkově z 6,4 na více než 8,1 milionu. To je nárůst o 27 procent u osobních a 29,5 procenta u všech vozidel. Počet úmrtí přitom klesl o 22,6 procenta. To ukazuje i naše grafika.

Policie přitom udává hned dva přehledy tragických příčin dopravních nehod. Ten zjednodušený slučuje více příčin do jedné. Podle policie tak nejvíce lidí zahynulo při nehodách zaviněných nesprávným způsobem jízdy a nepřiměřenou rychlostí.

