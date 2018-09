Start slev pro důchodce a studenty: ČD začaly posilovat spoje

České dráhy začaly zlevněné jízdné prodávat od dnešní půlnoci. Za prvních osm a půl hodiny jich podnik prodal 1700. Nové slevy tak u něj zatím využilo zhruba 18 procent cestujících, řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO), který dnes ráno zjišťoval fungování slev a zájem o ně na pražském hlavním nádraží. Slevy schválené vládou jsou 75 procent z jízdného pro cestující starší 65 let a studenty do 26 let.