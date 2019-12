Spor o hidžáb: Nejvyšší soud se zastal somálské studentky

Hidžáb je šátek, kterým si muslimské ženy zahalují vlasy, krk a ramena. Ayan Jamaal Ahmednuurová tvrdila, že pražskou Střední zdravotnickou školu v Ruské ulici opustila poté, co ji ředitelka při zahájení školního roku v září 2013 vyzvala, aby si sundala hidžáb i na teoretickou výuku. Původně prý byly domluvené, že šátek bude odkládat jen při ošetřovatelské praxi.

Dívka se domáhala omluvy a 60 tisíc korun. U Obvodního soudu pro Prahu 10 ani Městského soudu v Praze neuspěla. Nyní se musí obvodní soud případem zabývat znovu, bude vázaný názorem NS, podle kterého dívka prokázala nepřímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání, a to z důvodu náboženství.

Advokátku dívky Radku Korbelovou Dohnalovou rozhodnutí potěšilo, je to prý důležitý vzkaz, že Listina základních práv a svobod platí a že po 30 let od pádu totality trvá svoboda myšlení a vyznání. „Je důležité pro nás pro všechny, aby nikdo neurčoval, co si máme myslet, co máme vyznávat, co máme nosit na sobě, pokud to někoho skutečně neohrožuje,“ řekla advokátka. Bližší informace k tomu, kde dnes klientka žije a co dělá, neposkytla.

Ředitelka školy Ivanka Kohoutová dnes řekla, že