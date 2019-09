Mýty o očkování a pochybná medicína: Facebook a Google přidají v osvětě

Ačkoliv Google jmenuje jen terapii kmenovými buňkami, nové opatření se dotkne také reklam na jakoukoliv léčbu, která nevychází z vědeckých základů nebo je nedostatečně otestovaná. „Zaznamenali jsme zvýšený počet podvodníků, kteří se snaží zneužít pacienty nabízením neotestovaných terapií,“ uvedla společnost v prohlášení.

Google zároveň varoval, že tyto způsoby léčby často vedou k závažnému poškození zdraví. List The Washington Post v této souvislosti poznamenal, že terapie kmenovými buňkami způsobila několika pacientům slepotu. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FED) v červenci nařídil uzavřít jednu z klinik poskytujících tuto léčbu, celé odvětví ale ve Spojených státech zůstává značně neregulované.

Další z internetových gigantů, společnost Facebook, začátkem září oznámil, že na svých sociálních sítích spouští nové funkce tak, aby byly ověřené informace o očkování a vakcínách snadněji dostupné. Jedná se o pokračování kampaně, kterou firma zahájila již na jaře. Facebook mimo jiné nepřijímá reklamu obsahující falešné informace o očkování, upozaďuje skupiny a stránky, kde se tyto informace šíří, a také nabízí více osvětových informací.

Zásadní role internetových firem v šíření pravdivých informací si je vědoma i Světová zdravotnická organizace (WHO), která s Facebookem na kampani spolupracuje. „Hlavní technologické společnosti mají vůči svým uživatelům zodpovědnost – zajistit fakta o vakcínách a zdraví,“ uvedl ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Bylo by skvělé, kdyby se všechny sociální sítě a vyhledávače spojily, a zvýšily tak efekt,“ dodal.

Technologická společnost Amazon již v březnu stáhla ze své streamovací platformy Prime „dokumentární“ filmy, které byly natočeny odpůrci očkování. Učinil tak po tlaku ze strany amerických zákonodárců. Ve Spojených státech i v Evropě klesá proočkovanost populace, což vede k šíření nemocí, které již byly na ústupu.

V srpnu ztratila Česká republika, Velká Británie, Řecko a Albánie status zemí bez spalniček. Během první poloviny letošního roku zaznamenala WHO více případů spalniček než za celý loňský rok. V Česku bylo letos nahlášeno více než 580 případů. Podle Romana Prymuly, předsedy České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyněho, u nás proočkovanost populace klesla pod 90 procent. Hranice, při níž nemoc v populaci necirkuluje, je přitom 95 procent.

