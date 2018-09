Speychalova kauza se rozrůstá. Policie obvinila dalších 35 lidí

Případ nově obviněných s hlavní kauzou souvisí, policisté ho ale vyšetřují samostatně. Obvinění údajně způsobili daňové úniky v rozsahu od 590 tisíc do 145 milionů korun. Jednomu z nich hrozí až osm let vězení, zbylým potom až deset let. „V rámci hlavní kauzy, z níž byli vyloučeni, jsou spolupachatelé,“ sdělil webu iRozhlas.cz Miloš Klátik z Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Lidem obviněným v hlavní větvi případu hrozí za krácení daní ve spojení s gangem působícím ve více státech pět až deset let vězení. „Do účetnictví daňového subjektu, české obchodní společnosti, zaúčtovali fiktivní faktury, které následně uplatnili v přiznáních k dani z přidané hodnoty a v přiznáních k dani z příjmu právnické osoby. Tímto jednáním měli zkrátit daň z přidané hodnoty nejméně o 441 298 622 korun a daň z příjmu nejméně o 408 130 658 korun,“ uvedla v dubnu na webu pražského vrchního státního zastupitelství dozorující státní zástupkyně Petra Ullrichová.

Finanční prostředky získané daňovou trestnou činností údajně skupina následně buď vybírala v hotovosti, nebo je poukázala na zahraniční bankovní účty.

Protikorupční policie zasahovala přímo v sídle ČKD Praha DIZ kvůli podezření z krácení daní už před dvěma lety, kdy firma patřila Speychalovi. Podle tehdejších informací médií dlužila na daních 791 milionů korun a kriminalisté dlouhodobě prověřovali, zda z firmy nemizí nezdaněné stamiliony do daňových rájů. Speychala předtím policie v roce 2014 zadržela v souvislosti s údajným krácením daní a vydáváním fiktivních faktur. Po podání vysvětlení byl ale podnikatel propuštěn bez obvinění.

Po Speychalovi se stal majitelem firmy Robert Wolf. Zásah policistů z roku 2016 kritizoval jako snahu rozprášit ČKD kvůli tomu, že společnost si vůči Praze nárokovala pohledávky vzniklé při pracích na tunelu Blanka. Věřitelé loni firmu poslali do konkurzu.

