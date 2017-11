Španělský ústavní soud anuloval deklaraci o nezávislosti Katalánska

1. října - V referendu se vyslovilo 92 procent hlasujících pro odtržení Katalánska od Španělska; volební účast činila 43 procent. Madrid už dříve označil referendum za ilegální a snažil se mu zabránit soudně i silou. Španělská policie zasahovala obušky a gumovými projektily proti lidem, kteří se dožadovali otevření některých volebních místností. Podle katalánské vlády bylo zraněno přes 800 lidí, většina z nich lehce.

3. října - Španělský král Felipe VI. ostře kritizoval separatisty.

6. října - Třetí největší španělská banka Caixabank oznámila, že přesune sídlo z Katalánska do Valencie. Do dnešního dne se rozhodlo přestěhovat své sídlo do jiných částí Španělska na 2500 katalánských firem.

10. října - Většina katalánských poslanců podepsala deklaraci o nezávislosti, jejíž platnost byla ale okamžitě pozastavena; katalánský premiér Carles Puigdemont vyzval Madrid k dialogu. Španělský premiér Mariano Rajoy dal poté Puigdemontovi dvě lhůty, v nichž měl vyjasnit, zda už nezávislost vyhlásil, a obnovit v Katalánsku stav neodporující ústavě. Jinak Rajoy pohrozil dočasným omezením katalánské autonomie, což umožňuje španělská ústava.

16. října - Policie zatkla dva separatistické lídry Jordiho Sáncheze z Katalánského národního shromáždění (ANC) a Jordiho Cuixarta z organizace Ómnium Cultural kvůli organizování zářijových protestů proti raziím španělské policie na úřadech katalánské vlády.

19. října - Summit EU označil spor o Katalánsko za vnitřní záležitost Španělska. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani uvedl, že nezávislost nikdo v Evropě neuzná.

21. října - Rajoy po mimořádném zasedání španělské vlády oznámil, že jeho vláda dočasně převezme přímou správu Katalánska s cílem obnovit tam ústavní pořádek a uspořádat nové volby do tamního regionálního parlamentu.

27. října - Katalánský parlament, ovládaný separatisty, schválil rezoluci o nezávislosti; opozice hlasování bojkotovala. Krátce nato horní komora španělského parlamentu schválila návrh španělské vlády na omezení autonomie Katalánska.

28. října - Španělská vláda oficiálně převzala vedení Katalánska. Sesadila katalánskou vládu, rozpustila tamní parlament a vyhlásila na 21. prosince regionální volby. Puigdemont sesazení své vlády neuznal.

29. října - V Barceloně demonstrovaly statisíce lidí za jednotné Španělsko.

30. října - Španělská prokuratura obvinila sesazenou katalánskou vládu a vedení místního parlamentu ze vzpoury, za což jim hrozí až 25 let. Snaha o nezávislost Katalánska odporuje španělské ústavě.

- Expremiér Puigdemont odjel s několika katalánskými exministry do Belgie, někteří se posléze vrátili.

31. října - Španělský ústavní soud pozastavil platnost rezoluce o nezávislosti z 27. října.

- Puigdemont odmítl spekulace, že chce požádat v Belgii o azyl. Řekl, že chce katalánský problém přenést do srdce Evropy.

2. listopadu - Španělský soud uvalil vazbu na sesazeného katalánského vicepremiéra Oriola Junquerase a dalších osm exministrů, kteří dorazili k soudu v Madridu. Jeden exministr byl den nato propuštěn na kauci.

3. listopadu - Španělský soud požádal Belgii, aby Puigdemonta a čtyři exministry pobývající v Bruselu zatkla.

5. listopadu - Puigdemont se spolu se čtyřmi exministry vydal belgické policii. O den později byli propuštěni, nyní čekají v Belgii na rozhodnutí o vydání do Španělska, kde jim hrozí až 25 let vězení za vzpouru.

7. listopadu - Dvě stovky katalánských starostů demonstrovaly v Bruselu před sídlem Evropské komise za propuštění katalánských politiků ze španělského vězení. Setkali se i s Puigdemontem.

8. listopadu - Španělský ústavní soud anuloval deklaraci o nezávislosti Katalánska z 27. října. Podle soudu odporuje španělské ústavě.

- Katalánští demonstranti zablokovali některé silnice na severovýchodě Španělska. Kvůli stávce, kterou vyhlásila část katalánských odborů, jsou neprůjezdné i některé trasy do Francie.