V kauze oprav hřebčína Kladruby potrestal soud tři z 22 obžalovaných, padla podmínka a pokuty

Trest ročního vězení s podmínkou na tři roky a peněžitý trest dostal bývalý šéf pardubické stavební firmy Cettus Vladimír Nový. Podle obžaloby byl u všech realizovaných zakázek v kladrubském hřebčínu. Působil tehdy jako dozor zadavatele a přes něho měly odcházet z hřebčína obžalovaným informace o zakázce na opravu. Soud ho potrestal za pět skutků.

„Nepochybně chtěl získat práci pro sebe i jim zastupovanou firmu Cettus. Bylo to ale v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ řekl předseda senátu krajského soudu Roman Drahný.

Obžalovaní se před soudem zodpovídali ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zločinu poškození finančních zájmů Evropské unie, zločinu dotačního podvodu, zločinu pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži a přečinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže, při přípravě a realizaci zadávacího řízení v rámci projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem. Podle obžaloby souvisela trestná činnost s první a druhou etapou obnovy hřebčína.

Obžalovaným hrozily různé tresty - podle podané obžaloby za pokus o poškození finančních zájmů EU a za přípravu dotačního podvodu až deset let vězení, za zjednání výhody ve veřejné zakázce a pletichy až osm let a za porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže až pět let.

V kladrubském hřebčíně zasahoval na jaře roku 2013 tehdejší policejní Útvar pro odhalování organizovaného zločinu.

