Soud odmítl žalobu Dětí Země na stavbu nového nádraží v Brně. Spolek ji nepodal včas

Děti Země čekaly s podáním žaloby na nejzazší možný termín a podaly ji 27. února, ten však uplynul 25. února. Rozhodnutí Jihočeského kraje o územním rozhodnutí bylo totiž doručeno už 25. prosince, a nikoli první pracovní den po tomto datu.

Kdy se začne stavět, stále není zřejmé. V polovině června ministr dopravy Vladimír Kremlík (ANO) na tiskové konferenci v Brně odmítl sdělit jakýkoli termín a pouze uvedl, že priorita je přestavba nádraží Brno-Židenice. „Potvrzení územního rozhodnutí je silným mandátem pro další pokračování projektové přípravy,“ uvedla Pistoriusová.

Potvrdila, že modernizace Židenic je prioritou, dále zapojení nové přerovské trati a zpracování architektonické soutěže na nové nádraží a okolí. Všechny tyto kroky mají postupně vést ke zpracování dokumentací pro stavební povolení. „Projektová příprava ostatních části železničního uzlu bude probíhat následně a bude vzájemně koordinována,“ uvedla Pistoriusová.

Hlavní nádraží se má stavět ve variantě, která nepočítá se zaústěním chrlické trati do budoucího severojižního kolejového diametru, tedy podzemní železnice, která má spojit sever a jih Brna. Cena má činit podle studie proveditelnosti 43 miliard korun. Diametr přitom požadovalo brněnské i jihomoravského zastupitelstvo. Jak by měla podzemní dráha vypadat, bude nyní ve studii proveditelnosti řešit Kancelář architekta města Brna, rozhodli o tom před týdnem radní. Bude řešit i to, zda to má být železnice, klasické metro či tramvaj.

Jelikož novodobé spory o polohu nového nádraží se táhnou přes 15 let a s odsunem nádraží se počítalo desetiletí, nádraží dlouho chátralo. To se nyní mění a na konci letošního roku bude mít za sebou miliardové opravy a v létě se začalo i s první etapou kompletní rekonstrukce nádražní budovy.

