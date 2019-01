Sníh a déšť nasytí půdu v Čechách. Na Moravě sucho potrvá

Sníh či déšť, který ještě přijde v nejbližších dnech, by měl stačit na to, aby se hodnoty nasycení půdy do jednoho metru dostaly v Čechách na normální stav. Takzvané zemědělské sucho, kdy v půdě chybí voda, by tak mělo pominout. Horší situace však zůstává a očekává se, že zůstane na Moravě, především střední a východní, a v části jižní Moravy, uvedl to bioklimatolog z vědeckého týmu projektu InterSucho Miroslav Trnka.