Sněmovna schválila vyplácení příspěvku OSVČ i po 30. dubnu a řadu dalších zákonů

Živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) postižené opatřeními kvůli šíření koronaviru budou dostávat jednorázový příspěvek 500 korun denně i po 30. dubnu. Vládní návrh, kterým se mění již schválený zákon o takzvaném kompenzačním bonusu, včera přijala Sněmovna. Zákon umožní příspěvek vyplácet až do uvolnění všech opatření omezujících OSVČ. Vláda s nimi zatím počítá do 8. června. Zákon nyní dostane k projednání Senát.

Zákon vytváří druhé bonusové období, tedy rozmezí od 1. května do 8. června. V ten den se podle současných předpokladů očekává ukončení klíčových opatření která omezují zejména činnost provozoven osob samostatně výdělečně činných, uvedla vláda.

Příspěvek je určen nejen živnostníkům, ale dalším obdobným samostatným profesím. Příspěvek nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení.

Schodek státního rozpočtu se opět navýší

Sněmovna rovněž schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na 300 miliard korun. Podle původního plánu měl schodek na rok 2020 činit 40 miliard korun, i ten však byl nedávno ve zrychleném režimu zvýšila na 200 miliard, přičemž nyní ho na návrh vlády zvýšila o dalších 100 miliard. Rozpočet nyní dostane k podpisu prezident.

Pro návrh hlasovalo 59 z přítomných 100 poslanců. Podle hlasovací sjetiny bylo pro 58 poslanců, předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ale dodatečně uvedl, že byl také pro, ale na sjetině je uvedeno, že se zdržel. Pro navýšení schodku hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KSČM a KDU-ČSL.

„Navrhovaná úprava je nezbytná z důvodu potřeby reagovat na krizovou situaci vyvolanou pandemií nemoci COVID-19,“ napsala vláda v důvodové zprávě. Podle ekonomů není vyloučeno, že schodek může být letos ještě vyšší.

Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize. Bylo to přes 192 miliard korun.

Za firemní úvěry se stát zaručí 150 miliardami

Stát bude moci poskytnout záruku ve výši 150 miliard korun za komerční úvěry pro firmy s nejvýše 500 zaměstnanci. Ty by tak mohly podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) získat na obnovu své činnosti po epidemii koronaviru od bank 500 miliard korun.

Státní záruka se vztahuje na dluhy Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB), které vzniknou z ručení za dluhy z úvěrů sjednaných do konce letošního roku. V případě malých a středních firem do 250 zaměstnanců bude stát ručit za 90 procent dluhu z úvěru, v případě větších firem s 250 až 500 zaměstnanci bude ručit za 80 procent dluhu. Za zbývajících deset, respektive 20 procent bude ručit banka.

ČMRZB poskytne u obou skupin firem bankám portfoliovou záruku do výše 30 procent poskytnutých jistin úvěrů. Vláda navrhovala na žádost Schillerové limit 25 procent. Jeho zvýšení prosadil poslanec ČSSD Roman Onderka, podle něhož na úvěry dosáhne více firem. Podle Schillerové to ale bude znamenat snížení celkového objemu pomoci z vládou zamýšlených 600 na 500 miliard korun.

Vyšší platby státu za své pojištěnce

Platby státu do veřejného zdravotního pojištění za jeho pojištěnce se ve dvou krocích zřejmě zvýší. Může za to Sněmovnou schválená vládní novela, podle které kvůli koronavirové krizi vzrostou od června o 500 korun měsíčně a od příštího roku o dalších 200 korun z nynějších 1067 korun za měsíc. Novela, kterou ještě musí posoudit Senát a podepsat prezident Miloš Zeman, je reakcí na propad příjmů a zároveň zvýšení výdajů systému zdravotního pojištění.

Stát platí zdravotní pojištění například za děti, důchodce, nezaměstnané a za vězně. Celkem jde o více než 5,9 milionu lidí. Zvýšením plateb letos stoupnou výdaje státu zhruba o 20 miliard korun a příští rok o 50 miliard korun, stojí v důvodové zprávě. Skutečné částky ale budou podle zdůvodnění záviset zejména na vývoji nezaměstnanosti.

Sněmovna odmítla pozměňovací návrh Pirátů, podle kterého by zdravotní pojištění nemuseli po vzoru osob samostatně výdělečně činných hradit od března do srpna samoplátci. Jde podle nich například o starší vysokoškolské studenty, lidi, kteří se kvůli pandemii koronaviru vrátili ze zahraničí, a o umělce s nízkými příležitostnými příjmy. Proti se postavil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), podle kterého jsou mezi samoplátci například i rentiéři a pronajímatelé, které koronavirová krize nijak nepostihla. Zdravotní pojištění by podle něho přišlo asi o miliardu korun.