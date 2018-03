Slovenská policie prý zadržela Itala Vadalu, o kterém psal Kuciak

Německý deník Die Welt je přesvědčen o tom, že způsob vraždy Jána Kuciaka měl být varováním pro ostatní novináře, kteří píší o věcech, které se někomu nelíbí. Píše o tom v hlavním článku na úvodní straně s titulkem „Jak italská mafie vyváděla evropské peníze,“ který odkazuje na téma, jemuž se sedmadvacetiletý novinář před smrtí věnoval. Případu mladého novináře věnuje několik stran.



Deník se ve svém článku zabývá tím, co Kuciakův případ znamená. Připomíná, že poslední rok v tureckém vězení strávil jeho vlastní dopisovatel Deniz Yücel. „Byl symbolem pro to, jaká rizika podstupují ti, kdo pracují pro pravdu,“ píše list. „Případ dobře dopadl. Deniz Yücel je svobodný. Ján Kuciak je mrtvý,“ pokračuje list a připomíná, že mladý novinář byl zavražděn spolu se svou snoubenkou Martinou Kušnírovou.



„Vedle těl zavražděných položili vrahové projektily smrtících kulek. Mělo to být varování. Varování dalším novinářům, kteří píšou něco, co se určitým lidem nelíbí,“ míní Die Welt. Pravděpodobné podle něj je, že za vraždou stojí „nepřátelé svobody, lidé, kteří mají tolik strachu z nepříjemných pravd, z novinářů, že kvůli tomu brutálně vraždí“.



Ján Kuciak není ojedinělý případ. Loni bylo po celém světě zavražděno 74 novinářů, letos už čtyři novináři a dva blogeři. Dalších 307 novinářů a blogerů je kvůli své práci ve vězení. Přitom právě v době, kdy oslabují některé demokracie a sílí autokratické režimy, je novinařina podle deníku stále důležitější.



List připomíná i témata, na nichž Kuciak v posledních měsících pracoval. On ani jeho kolegové se přitom nenechali nikdy zastrašit. „Teď musel Ján Kuciak za tento postoj zaplatit svým životem,“ konstatuje Die Welt.



Jedním z mála útěšných aspektů této tragédie je to, že řada evropských médií nyní zveřejnila nedokončené Kuciakovy texty o činnosti italské mafie na Slovensku. „Stal se tak pravý opak toho, co vrazi zřejmě chtěli: Rešerše a jejich výsledky nejsou potlačeny, ale maximálně šířeny. Pravděpodobnost, že díky tomu budou vrazi a jejich machinace odhaleni, výrazně stoupla,“ míní list.