Škoda Auto chce snížovat emise. Do Číny bude přepravovat díly vlakem

První kontejner s díly byl naložen v úterý v Mladé Boleslavi do kamionu, který jej odvezl do vlakového terminálu v Praze-Uhříněvsi. „Dnes byl tento kontejner přeložen na nákladní vlak, který se vydá na cestu dlouhou téměř 11 tisíc kilometrů do čínského města Yiwu,“ uvedla mluvčí automobilky Kamila Biddle.

Poslední úsek trasy do továrny společnosti SAIC-Volkswagen v čínské Šanghaji pak obstará kamion. Cesta zásilky potrvá 23 dní. Z výrobních závodů v Číně do Česka Škoda Auto přepravuje například automobilové komponenty.

Automobilka za ekologický přístup k logistice nedávno získala ocenění v prvním ročníku celorepublikové soutěže EcoLOGI. Škoda Auto využívá několik inovativních řešení šetrných k životnímu prostředí. Například v rámci závodu i pro dopravu od dodavatelů jsou využívány kamiony s pohonem na stlačený zemní plyn, což snižuje emise i přepravní náklady.

Kromě toho automobilka na vybraných trasách využívá takzvané gigalinery, nákladní soupravy o délce až 25 metrů, které pojmou a převezou 150 kubických metrů nákladu, o 50 procent více než běžný kamion. To ročně ušetří až 200 tun oxidu uhličitého.

Pro výrobní logistiku v hlavním závodě v Mladé Boleslavi jsou využívány lokálně bezemisní dopravní prostředky na bateriový pohon. Jedna souprava elektrického tahače se dvěma přívěsy byla v rámci pilotního projektu dodatečně vybavena solárními panely, využití solární energie by mělo snížit roční spotřebu energie zhruba o deset procent. Pokud se zkušební provoz osvědčí, vybaví Škoda Auto fotovoltaikou více těchto vozidel. V závodech také kromě toho jezdí dalších 18 logistických tahačů poháněných elektřinou.

