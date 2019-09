Šéf pátrací sekce celníků Robert Šlachta odchází do civilu, budoucnost v soukromé sféře odmítá

„Je to pravda, pan Šlachta sdělil, že má své důvody k odchodu, v současné době důvody nebude komentovat. Nesouvisí to s pozicí v celní správě,“ řekla Kaňková. Webu Lidovky.cz Šlachta řekl, že důvody sdělí až poté, co ve služebním poměru skončí. Vyloučil také, že by po odchodu do civilu pracoval pro soukromou sféru. U celníků podle webu končí i Šlachtův náměstek Tomáš Sochor, který dříve stejně jako Šlachta působil u ÚOOZ.

Šlachta také odmítl, že jeho odchod souvisí s financemi, jeho zařazením na celní správě nebo s vojáky. Elitní vojáci loni asistovali celní správě při sledovací akci, která se údajně týkala pašeráků tabáku. Nasazení vojáků vyvolalo kritiku, trestní řád totiž neumožňuje, aby se do sledování z ministerstva obrany zapojil někdo jiný než Vojenská policie nebo Vojenské zpravodajství. Akce byla nakonec odsouhlasena jako součinností cvičení.

Rádiu Frekvence 1 Šlachta řekl, že začíná žít na ubytovně a zvažuje, co dál s osobním životem. „Já jsem neměl nikdy žádného koníčka kromě běhání, měl jsem pouze práci a myslím si, že to není úplně dobře, protože kolegové šli k rodinám a já jsem se neměl kam vrátit,“ dodal.

Šlachta ve funkci skončí k 30. listopadu. Centralizovaný útvar pátrání, který vede, působí pod Generálním ředitelstvím cel tři roky. Minulý týden na tiskové konferenci Šlachta prezentoval výsledky činnosti útvaru za loňský rok.

Šlachta od policie odešel v červnu 2016 kvůli reorganizaci, při které byl ÚOOZ sloučen s protikorupční policií do Národní centrály proti organizovanému zločinu. K celníkům nastoupil v srpnu téhož roku.

