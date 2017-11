Federální úřad pro vyšetřování (FBI) mezitím sdělil, že v souvislosti s útokem zjišťuje informace o další osobě. V oznámení úřad uvádí, že veřejnost žádá o pomoc při hledání 32letého Mukhammadzoira Kadirova, který se stejně jako Saipov narodil v Uzbekistánu. Důvod, proč se po něm pátrá, ale sdělen nebyl.

Saipov v úterý sjel pronajatou dodávkou na newyorskou stezku pro pěší a cyklisty a cestou srážel lidi. Prokuratura ho dnes podle agentur obvinila z poskytování materiální podpory teroristické skupině, z násilného trestného činu, při němž byli zabiti lidé, a ze zničení motorových vozidel.

V obvinění se také uvádí, že Saipov, kterého jeden z policistů postřelil do břicha, při výslechu v nemocnici řekl, že se nechal inspirovat teroristickou organizací Islámský stát (IS). Na zločin se prý připravoval téměř celý rok a Halloween si jako den útoku zvolil v předpokladu, že v ulicích bude více lidí. Řekl také, že chtěl připravit o život co nejvíce lidí.

