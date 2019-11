Zdravé mořské ryby? V některých je více rtuti než v cejnovi žijícím u pražské čistírny odpadních vod

Rtuť patří mezi nejtoxičtější látky, jež se uvolňují do okolní přírody. Pochází zejména ze spalování hnědého uhlí nebo při výrobě chloru pomocí rtuti. V EU platí poměrně benevolentní limity pro obsah rtuti v rybách. Je to 1 mg/kg pro dravé mořské ryby, pro ostatní to je 0,5 mg/kg.

Americká doporučení pro spotřebitele jsou přísnější, limit je 0,22 mg/kg při konzumaci jednoho rybího pokrmu týdně. „EU by měla limity snížit na minimum,“ zdůraznila expertka Arniky na toxické látky Karolína Brabcová.

Pozor na konzumaci ryb, zejména dravých z moří, by si měly dávat především ženy v reprodukčním věku, jež uvažují o těhotenství nebo jsou už těhotné. A také děti, dodala Brabcová.

Jindřich Petrlík, který vede program Toxické látky a odpady, upozornil na to, že odlovené ryby na území Prahy, jež obsahovaly nejvíce rtuti, se nacházejí v blízkosti čistírny odpadních vod nebo u spalovny Malešice. „Čistírenské kaly jsou obecně velkým zdrojem toxických látek,“ varoval. Dá se říci, že nejbezpečnější variantou je konzumace kapra, nejlépe z míst, kde je minimum průmyslových podniků.

Koncentrace rtuti ve vzorcích ryb odchycených ve vodních tělesech na území hlavního města Praha Druh Počet jedinců Lokalita Koncentrace rtuti (mg/kg čerstvé váhy) Cejn velký 2 Libeň, Povltavská, řeka Vltava 0,281 Okoun říční 3 Libeň, mrtvé rameno Vltavy při ústí Rokytky 0,193 Okoun říční 1 Klecánky, řeka Vltava 0,254 Plotice obecná 1 Klecánky, řeka Vltava 0,132 Kapr obecný K 1 Kyjský rybník 0,117 Plotice obecná 1 Kyjský rybník 0,084 Plotice obecná 2 Motolský rybník 0,053 Kapr obecný 1 Motolský rybník 0,019

Zdroj: Arnika

Arnika kritizuje ministerstvo životního prostředí vedené Richardem Brabcem (ANO) za udělování výjimek uhelným elektrárnám pro překračování povolených limitů vypouštění rtuti. Ta se vzduchem dostává i do moří a oceánů, a proto je i Česká republika spoluodpovědná za šíření rtuti ve světě.

„Nikdo ČR nenutí, aby výjimky vydávala,“ řekl Petrlík webu Euro.cz. Z hlediska produkce rtuti varuje i před plánem podporovat výstavbu dalších spaloven. Rtuť se do odpadů dostává z nevytříděných baterií, případně teploměrů a dalšího nebezpečného odpadu. Brabcová dodala, že Evropská unie dělá jen málo pro to, aby se uvolňování rtuti do okolního prostředí omezovalo.

Koncentrace rtuti ve vzorcích ryb zakoupených v obchodní síti na území hlavního města Praha Druh Země/místo původu Koncentrace rtuti (mg/kg čerstvé váhy) Mečoun obecný (filety) Srí Lanka / Indický oceán 1,117 Tuňák žlutoploutvý Omán / moře (oceán) 0,317 Tuňák žlutoploutvý Srí Lanka / Indický oceán 0,296 Tuňák v konzervě Španělsko / moře (oceán) 0,269 Mořský ďas Dánsko / moře 0,242 Štika obecná ČR / Chlumec nad Cidlinou (rybník) 0,067 Lín obecný ČR / Chlumec nad Cidlinou 0,018 Losos obecný (filety) Norsko / chovná farma 0,018 Sardinky v konzervě Polsko / Baltické moře 0,011 Pstruh duhový Turecko / sladkovodní chov ryb 0,008 Treska (rybí prsty) Tichý oceán 0,006

Zdroj: Arnika

