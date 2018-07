Ryanair kvůli stávce zruší až 12 procent letů. Neodletí téměř 50 tisíc lidí

Zákazníci, kteří mají cestovat na zmíněných trasách a kteří dnes nedostali e-mail nebo SMS, mohou podle firmy počítat s tím, že jejich let se uskuteční. „Tyto stávky jsou naprosto neospravedlnitelné a nedosáhnou ničeho jiného, než že se rodinám zkomplikuje dovolená,“ píše se ve sdělení firmy.

Tento týden v pátek hodlá Ryanair kvůli stávce irských pilotů zrušit asi 24 spojů mezi Irskem a Británií. Minulý týden ze stejného důvodu zrušil 30 letů.

Napjaté vztahy ve firmě panují už od loňského roku. Palubní posádky ze základen firmy po celé Evropě zveřejnily 4. července seznam 34 požadavků, včetně „spravedlivé mzdy na živobytí“, zlepšení nemocenských dávek nebo pracovních smluv ve vlastním jazyce založené na místním, nikoli irském právu. Posádky si mimo jiné stěžují, že během letu musejí platit za pitnou vodu.

Ryanair to cancel up to 300 of 2,400 daily flights next Wed 25 and Thurs 26 to minimise disruption to customers from unnecessary strikes by some cabin crew in Belgium, Portugal and Spain: pic.twitter.com/qTsmq3lCPI