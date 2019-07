Ruské aerolinky Aeroflot a Ural Airlines zastavily některé lety do Prahy. Kvůli zrušeným licencím

Airbus aerolinek Aeroflot Autor: CC BY-SA 2.0: Axel Schwenke

Ruské letecké společnosti Aeroflot a Ural Airlines (Uralskije avialinii) zastavily některé lety na linkách do Prahy. Napsaly to agentury TASS a Interfax s odvoláním na informace poskytnuté oběma společnostmi. Důvodem je podle nich rozhodnutí českých úřadů zrušit jim povolení k letům do Česka. Nejmenovaný činitel Interfaxu uvedl, že jde o odvetné opatření české strany.