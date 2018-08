Rok po střetech v Charlottesville: proti hrstce extremistů se ve Washingtonu postavily tisíce lidí

Demonstrace Unite the Right 2 (Sjednoťte pravici 2) před Bílým domem však přilákala jen zanedbatelnou hrstku lidí, které od metra k povolenému místu konání akce doprovodilo velké množství policistů.

Odpůrci pravicových extrémistů za policejními zátarasy skandovali svá hesla a drželi transparenty se slogany jako „Zastavte rasistické útoky“ nebo „Postavte se proti pravičákům“. Potyčky se odehrály ve chvíli, kdy se do davu vmísili muž a žena s tričky na podporu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Demonstranti na ně pokřikovali, strkali do nich a polévali je vodou, napsala DPA. Pořádkové síly dvojici doprovodily k policii.

Čtěte o zelenohnědém hnutí v Německu:

Přesně před rokem shromáždění pravicových radikálů v Charlottesville přerostlo v násilnosti, během kterých neonacista najel autem do davu odpůrců bělošských nacionalistů. Jednu ženu zabil a dvě desítky lidí zranil.

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!