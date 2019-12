Ředitelství silnic a dálnic otevřelo část D3 Ševětín - Borek, stavba stála 1,2 miliardy

Ilustrační foto Autor: čtk

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) otevřelo část dálnice D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,7 kilometru, pruh do Prahy. Opačný směr otevře dnes odpoledne. Náklady na stavbu byly 1,27 miliardy korun. V provozu je nyní 70 kilometrů D3, která má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Měřit by měla 170 kilometrů. Celá dálnice D3 z Prahy k hranicím by podle premiéra Andreje Babiše měla být hotova do roku 2028.