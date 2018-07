Ředitel středočeské záchranné služby Houdek rezignoval. Byl zapleten do Rathovy kauzy

Houdek podle Heleny Frintové z krajského úřadu zaslal hejtmance Jaroslavě Pokorné Jermanové (ANO) písemnou rezignaci a v pondělí bude s jeho rozhodnutím seznámena rada kraje. „Nechci středočeskou záchrannou službu a vedení kraje vystavovat mediálnímu tlaku, protože se jedná o velmi sledovanou kauzu 'David Rath'. Jsem přesvědčen o své nevině a o tom, že očistím své jméno,“ uvedl Houdek v tiskové zprávě kraje. Dodal, že mu nikdy nebylo vytknuto žádné manažerské pochybení.

Houdek nastoupil do funkce v roce 2009 za Rathovy éry. Předtím byl náměstkem v pražské nemocnici Na Bulovce. Podle Bezděka je respektovaným a uznávaným manažerem, pod jehož vedením záchranka fungovala velmi dobře. Popřál mu, aby se mu podařilo očistit a vrátil se do jejího vedení. Minulý týden Bezděk Houdka vyzval k okamžité rezignaci. Pokud by tak neučinil, měli radní jednat o jeho odvolání. Houdek původně uvedl, že k odstoupení nevidí důvod. Poukázal na to, že jeho obžaloba je na stole už roky.

Předseda odborů středočeských záchranářů Jiří Havlovic věří, že Houdkova kauza bude mít šťastný konec. „Spolu s panem radním Bezděkem jsme se shodli na potřebě zachovat kontinuitu a sociální smír ve středočeské záchrance,“ dodal.

Druhá větev kauzy se týká manipulace veřejných zakázek Středočeského kraje a krajských nemocnic, konkrétně rekonstrukcí či výstavby pavilonů nemocnic v Kladně, Mladé Boleslavi a Kolíně a dodávky sanitek pro středočeskou záchranku. Celkem šlo o zakázky za více než 700 milionů korun. Obžalovaní v druhé části korupční kauzy podle vyšetřovatelů požadovali úplatky za 66,4 milionu korun, z toho údajně převzali 3,4 milionu korun.

