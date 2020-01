Situace v Iráku se vyhrocuje. USA vyzvaly k evakuaci svých občanů, izraelská armáda je v pohotovosti

„Vzhledem ke zvýšenému napětí, jež panuje v Iráku a celém regionu, vyzývá americké velvyslanectví americké občany řídit se cestovními pokyny pro rok 2020 a okamžitě odjet z Iráku. Američtí občané by měli odcestovat letecky, jakmile to bude možné. Pokud se to nepodaří, pak pozemní cestou do jiných států,“ stojí v doporučení ambasády.

Některé izraelské sdělovací prostředky tvrdí, že kvůli událostem v Bagdádu zkrátil svou zahraniční cestu premiér Benjamin Netanjahu, který byl v Aténách.

Ministr obrany Naftali Bennett svolal schůzku armádních velitelů k posouzení bezpečnostní situace.

Američané nasadili speciální jednotky V minulých dnech Američané posílili bezpečnost ambasády v Bagdádu stovkou příslušníků speciálních jednotek. Zhruba stovka členů námořní pěchoty je vycvičená na zvládání krizových situací, zajištění prostoru a také pro provádění evakuací.



Jednotka vznikla v reakci na události z roku 2012, kdy v libyjském Benghází byli při útoku ozbrojenců zabiti američtí občané včetně velvyslance Christophera Stevense.

Podle agentury Reuters se Izraelci obávají odvetného íránského útoku ze severu, tedy ze Sýrie, kde má Írán své jednotky, nebo i ze strany Libanonu, kde působí hnutí Hizballáh, jehož bojovou složku Írán vyzbrojuje. Izrael uzavřel pro turisty horu Hermon na Golanech, která byla v minulosti zasažena raketami vypálenými ze Sýrie.

Americký konvoj opouští severosyrské město Tel Tamir

Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh dnes řekl, že Hizballáh bude pokračovat v tom, co začal Solejmání, a postará se o to, aby jeho cíle byly naplněny. Podle něj je odpovědností všech bojovníků Hizballáhu potrestat ty, kdo Solejmáního zabili.

Syrská agentura SANA napsala, že syrská vláda „zbabělý americký útok“ odsuzuje. Podle ní to vyhrotí situaci na Blízkém východě.

Ruské ministerstvo zahraničí označilo americký raketový útok v Bagdádu za „avanturistický krok, který povede ke zvýšení napětí v celém regionu“. Ministerstvo přitom podle agentury TASS vyjádřilo „upřímnou soustrast íránskému lidu“ nad úmrtím Solejmáního, jenž „oddaně sloužil ochraně národních zájmů Íránu“.

Ceny ropy se v reakci na útok výrazně zvyšují, severomořský Brent je nejdražší od loňského září. Narůstají obavy, že zostření napětí na Blízkém východě by mohlo zkomplikovat plynulost dodávek ropy na trh.

Severomořská ropa Brent, která je považována za barometr vývoje cen ropy na světových trzích, krátce před 09:00 SEČ přidávala 3,1 procenta na 68,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst skoro o tři procenta na 62,99 dolaru za barel.

Trh reaguje prudkým růstem ceny ropy

„Rizika na straně nabídky zůstávají na Blízkém východě zvýšená. Můžeme vidět, že se dál zvyšuje napětí mezi Spojenými státy a bojovníky, které v Iráku podporuje Írán,“ sdělil agentuře Reuters analytik Edward Moya ze společnosti OANDA.

Irák je druhým největším producentem ropy v Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC). Denně vyváží asi 3,4 milionu barelů suroviny - převážně z jižního přístavu Basra.

