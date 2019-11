Reakce na loňský kolaps: na dvou úsecích D1 bude zákaz předjíždění kamionů

„Na základě jednání s panem Hamáčkem a s policií zavedeme zákaz předjíždění kamionů směr Brno od 79. kilometru na 103,5 kilometru a směr Praha 133,5 kilometru do 104 kilometru. To bude zákaz předjíždění od 1. 12.,“ řekl Babiš. Loni nejvytíženější česká dálnice na Vysočině v zimních měsících kolabovala.

O zákazu jízdy kamionů v levém pruhu začalo ministerstvo dopravy uvažovat v závěru loňského roku. Tehdy vznikly několikakilometrové kolony na dálnici D1 kvůli hustému sněžení a dopravním uzavírkám. Podle silničářů tehdy dálnici zablokovali nedisciplinovaní řidiči kamionů. K celoplošnému zákazu ovšem nakonec vláda nepřistoupila a rozhodla, že omezení budou jen na vybraných úsecích.

Přečtěte si komentář: ANO to zvládlo, Kapsch se znovu dere k zakázce

První poslední Petra Weikerta ( Autor: Euro.cz )

Česká televize ve čtvrtek uvedla, že ministerstvo vnitra sestavilo seznam 46 úseků dálnic, kde bude platit zákaz předjíždění nákladních aut nad 12 tun. Vybrané úseky jsou vytipovány podle zkušeností policistů z jednotlivých krajů, vytipovány byly především trasy s hustým provozem nebo složitým terénem. Seznam by nyní mělo dostat ministerstvo dopravy.

Vedle toho se vláda letos v létě dohodla na rozšíření zákazu jízdy kamionů o víkendu. V neděli by nesměla nákladní auta jezdit od půlnoci do 22:00, podobně jako je to jinde v Evropě. Nyní mohou nákladní auta v neděli jezdit do 13:00.

Dále čtěte:

Komentář: Ještě nedávno stát sliboval, že mýtné brány nebudou měřit rychlost. Teď změnil názor

Stát neumí regulovat. Možná ani nechce

Elektronické dálniční známky zvýší výnosy o 220 milionů korun, vyplývá z návrhu zákona

Stát by převzetím mýta ušetřil za deset let dvě miliardy, tvrdí Kapsch

Ministr Ťok obvinil Kapsch ze lži a trestného činu

Ministerstvo dopravy a antimonopolní úřad podaly kasační stížnost v kauze mýta