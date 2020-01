Reakce na epidemii koronaviru: Lufthansa ruší veškeré přímé lety do Číny

Lufthansa také uvedla, že z provozních důvodů nebude až do konce února přijímat rezervace na lety do pevninské Číny. Společnosti však ještě vyšlou do čínských destinací letadla, která dopraví domů například členy posádek.

Koronavirus může mít stejný efekt jako krach banky Lehman Brothers. Tvrdí to přední ekonom

Koronavirus - ilustrační foto ( Zdroj: ČTK/AP, Autor: Ahn Young-joon )

