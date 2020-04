Prymula: Část obchodů a sportovišť se otevře ve čtvrtek

Pokud se podaří ochránit rizikové skupiny, měla by velká část zdravé populace nemoc covid-19 prodělat nebo se s ní setkat. V rozhovoru pro DVTV to uvedl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Názor na promořenost společnosti změnil poté, co vyšlo najevo, že Čína poskytuje nekorektní a zřejmě vyfabulovaná data o počtu lidí nakažených novým typem koronaviru, řekl.

Tvrdá restriktivní opatření podle Prymuly nelze v Česku držet další dva tři měsíce, budou se postupně rozvolňovat. Část obchodů a venkovních sportovišť se má otevřít už tento čtvrtek, další menší provozy zřejmě po Velikonocích, pokud bude pokračovat současný vývoj epidemie. Žáci by se do škol mohli vrátit v polovině května, byť v rouškách. Alespoň částečně cestovat za hranice by se mohlo „záhy“, uvedl epidemiolog.

Nastala správná doba pro otevření části obchodů a sportovišť? Ano

Ne Výsledky Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Prymula řekl, že údaje z Číny o počtu nakažených podle něj nejsou korektní. Nedává podle něj logiku, že všechny nové případy v Číně jsou importované, ale případy tam nenarůstají, i když jinde ve světě za poslední dva až tři týdny počet nakažených dramaticky stoupá. Za pozměněnými daty vidí ale i pozitivní věc – úmrtnost by nemusela být tak vysoká, jak se dosud uvádělo. Například z údajů z Itálie vyplývá, že nakažených je tam podstatně víc, možná až deset milionů, tím pádem by úmrtnost pacientů s covid-19 nebyla 15 procent, ale jen dvě až tři procenta, dodal.

Komentář: Otevřená stavidla aneb deficitní Babiš

Když se v Česku podaří ošetřit rizikové osoby, zbytek populace by se s nemocí měl v nějakém časovém období potkat a prokázat, že je imunní. „Neříkám všichni, ale ti, pro něž nebude horší než chřipka. A to jsou lidé nižšího věku, lidé zdraví,“ uvedl náměstek ministra zdravotnictví. Rizikoví nejsou jen senioři, ale i mladší lidé trpící například vysokým tlakem nebo cukrovkou. Plošné testování celé populace není potřeba, stát chystá otestovat zhruba 17 tisíc lidí na jižní Moravě, v Praze a dalších vybraných regionech, což pomůže získat přesnější data o promořenosti v zemi.

Prymula zdůraznil, že i když současná situace se jeví zatím poměrně příznivě, vyhráno není. „Vyhráli jsme první bitvu, ale čeká nás dlouhá válka,“ řekl. V souvislosti se záměrem prezidenta Miloše Zemana udělit mu nejvyšší státní vyznamenání uvedl, že za výsledky stojí řada dalších lidí a je to týmová práce. Do politiky se zatím nechystá, chce zůstat apolitický a pracovat pro stát. „Nevím, co bude v budoucnu, ale cíleně se na to nechystám a neuvažuju o tom,“ dodal.