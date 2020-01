Pryč z New Yorku a Kalifornie. Američané kvůli vysokým daním a regulacím opouštějí „modré“ státy

Mezi důvody, proč řada Američanů opouští státy, které obvykle volí Demokraty – například Kalifornii, New York či Illinois – patří stále se zvyšující daně, velké regulace a rostoucí vliv aktivistů, napsal pro web The Hill Merrill Matthews z konzervativního think-tanku Inistitute for Policy Innovation.

Podle Matthewse by výsledkem velkého přesunu mezi státy mohlo být přerozdělení křesel v Senátu. Například Texas by měl získat nová tři křesla, Florida dvě a po jednom Arizona, Colorado, Montana, Severní Karolina a Oregon. Z toho by mohla těžit Republikánská strana, protože pět z těchto sedmi států hlasovalo v prezidentských volbách v roce 2016 pro Donalda Trumpa.

Bloomberg proti všem. Bojí se debat a kandidaturu si chce koupit, útočí na něj rivalové

Kandidát na prezidenta USA Michael Bloomberg ( Autor: Profimedia.cz )

Republikáni však mohou nejen získat, ale i ztratit. Jim tradičně nakloněné státy totiž pod vlivem nově příchozích lidí budou více „modrat“. Projevuje se to už například na Texasu, tradiční republikánské baště, kde se začíná projevovat vliv lidí přestěhovaných z Kalifornie, kteří mají spíše liberálnější smýšlení.

„Mnoho kalifornských rodin se rozhodlo přestěhovat se do Texasu kvůli zajištění dostupnějšího bydlení a nižším daním,“ uvedl Matthews s tím, že současný exodus z modrých států je jen nástinem toho, co se stane, pokud se Demokratům podaří vyhrát souboj o Bílý dům.

