Průzkum: Téměř polovina Čechů si letos finančně přilepšila, hlavně mladí lidé

Ekonomicky zhruba stejně se letos mělo 38,5 procenta respondentů, mezi nejstarší generací ve věku 54 až 65 let to byl každý druhý (53 procent). O tom, že Češi netrpí finanční nouzí, svědčí to, že 14 procent lidí v letošním roce začalo tvořit rezervy či investovat. Ve věku 27 až 35 let to byl každý pátý.

V očekávání pro následující rok Češi zůstávají optimisté, byť menší než loni. Téměř 74 procent Čechů očekává, že se bude mít ekonomicky lépe nebo alespoň stejně jako letos. Optimismus ale klesl o 4,4 procentního bodu.

„Výsledky výzkumu nejsou moc překvapivé. I v roce 2018 se české ekonomice dařilo. Roste HDP, rostla průměrná mzda a nezaměstnanost je na nejnižší hodnotě. To jsou znaky stabilní ekonomiky. Na druhou stranu se v roce 2018 zvyšovaly úrokové sazby u hypotečních úvěrů a také se opět zvedaly ceny nemovitostí. Jen v Praze je to meziročně o 8,5 procenta a situace je podobná i v ostatních krajských městech. V roce 2019 očekáváme další zvyšování úrokových sazeb a pomalé zastavení růstu cen nemovitostí,“ odhadl investiční analytik Broker Consulting Martin Novák.

Přečtěte si komentář: Zpomalujeme, jaký div

Zhoršení své finanční situace se obává pětina Čechů. Obavy výrazně rostou s věkem, nejvíce se zhoršení obávají lidé na hranici důchodového věku.

Pro rok 2019 se očekávání Čechů ohledně celkové finanční situace proti loňskému roku výrazně neliší. Mírně klesly obavy ze ztráty zaměstnání, ale naopak se zvýšil strach lidí ze splácení závazků a případných exekucí.

„Příští rok očekáváme pokračování celkové dobré ekonomické situace. Jediné, s čím by Češi měli počítat, je zvyšování úrokových sazeb u hypotečních úvěrů a s tím související růst splátky hypotéky v případě nové fixace úrokové sazby. Zvyšování cen nemovitostí se také začíná pomalu projevovat i v nájemním bydlení, kde očekáváme nárůst cen nájmu,“ uvedl Novák.

Průzkumu pro společnost Broker Consulting uskutečnila agentura Ipsos mezi 840 respondenty.

Přečtěte si: