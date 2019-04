Průměrný dluh českých dlužníků dále klesá. Loni činil 28 500 korun

S výjimkou roku 2017 dluh v posledních letech klesá. V roce 2014 byl průměrný dluh 41 tisíc korun. Nejméně byli Češi zadlužení v roce 2016 s průměrným dluhem 25 700 korun. V roce 2017 narostla výše průměrného dluhu na 29 700 korun.

Nejvíce dlužníků bylo loni nadále z Moravskoslezského kraje (16 procent z celé České republiky, průměrný dluh 26 800 korun), následuje kraj Ústecký (12 procent dlužníků, 26 300 korun) a Středočeský (deset procent dlužníků, 28 900 korun). V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (31 700 korun), kteří tvoří sedm procent všech dlužníků v Česku. Výrazně se jim přibližují obyvatelé Karlovarského kraje s průměrným dluhem 30 700 korun.

„Vysoké zadlužení Pražanů může být důsledkem vyšších životních nákladů. Češi se zadlužují zejména v produktivním věku, kdy mají ještě dostatek času svoje závazky splatit z příjmů ze svého zaměstnání,“ uvedla tisková mluvčí KRUK Jana Žaludová.

Češi se nejčastěji zadlužují ve věku mezi 35 až 44 lety, do této věkové skupiny spadá 27 procent dlužníků s průměrným dluhem zhruba 29 tisíc korun. Věkové kategorie 25 až 34 let a 45 až 54 let reprezentují každá zhruba 23 procent dlužníků. Jen dvě procenta zadlužených jsou ve věku 18 až 24 let a jejich průměrná dluh je 13 tisíc korun. Přes devět procent dlužníků je v postproduktivním věku a průměrně dluží zhruba 29 tisíc korun.

Průměrný dluh v letech 2013 až 2018 (v Kč) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 56 300 41 000 27 200 25 700 29 700 28 500

Zdroj: KRUK

Chudá penze: Češi mají na důchod naspořeno 60 tisíc. Desetkrát méně než průměr EU

Dále čtěte: