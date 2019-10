Protiuhelní aktivisté protestují druhý den na rypadle v lomu Vršany

„Z rypadla odejdeme, až skončí doba uhelná. Chceme bezodkladný konec uhlí, uzavření elektrárny Počerady a Chvaletice, dolu Vršany a spravedlivý svět. Za klimatickou spravedlnost budeme bojovat až do konce,“ uvedli aktivisté v prohlášení. Podle textu jde o skupinu lidí, kteří nechtějí pasivně přihlížet tomu, „jak hrstka jedinců bezostyšně vykořisťuje naši planetu, ohrožuje budoucnost lidstva a jeho celkovou existenci, a to jen pro svůj zisk“.

„Na místě jsou policisté z mosteckého územního odboru a vypomáhají nám i speciální pořádkové jednotky. Vyjednavač tam ještě není, ale měl by každou chvíli dorazit. Opět s nimi budeme vyjednávat,“ řekla mluvčí mostecké policie Ludmila Světláková. Policie vyčkává, až aktivisté rypadlo opustí. Ze strany protestujících jde ale podle Světlákové o protiprávní jednání. „Vnikli do důlního prostoru, kde je důlní těžba a je tam vstup nepovolaným osobám zakázán,“ řekla mluvčí.

Protest se neodehrává v místech, kde se těží uhlí. Bagr, který aktivisté obsadili, těží skrývku na slatinské výsypce, těžbu uhlí tak zásadně neohrozil. Protestující obsadili kolesové rypadlo K800. Obr o hmotnosti 1400 tun je vysoký 31 metrů a 75 metrů dlouhý. Společnost Sev.en Energy, které lom patří, nahlásila událost Obvodnímu báňskému úřadu i policii a spolupracuje s nimi. Večer na rypadle obnovili i dodávky elektřiny.

Ekologové žádají konkrétní datum konce uhlí. Svazy varují před okamžitým odstavením elektráren

Uhelná elektrárna v Mělníku ( Autor: Hynek Glos )

Aktivisté proti těžbě uhlí v minulosti v lomech již několikrát protestovali. Loni 30. června se 16 lidí připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Od té doby stála těžba, Severočeské doly obnovily provoz po 12 hodinách. Rypadlo lidé opustili zhruba po 15 hodinách. Mezitím několik stovek aktivistů z různých evropských zemí pochodovalo podél hrany lomu. Uprostřed pochodu několik desítek lidí opustilo legálně vymezenou trasu a vtrhlo do povrchového dolu, policisté je postupně zajistili a odvezli na služebny. Aktivisté pak čelili podezření z přestupku.

Elektrárna Počerady je mezi Louny a Mostem a svým instalovaným výkonem pět x 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi. V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let a součástí byly i dvě opce na prodej elektrárny. První opci mohl ČEZ na základě smlouvy využít v roce 2015. Tehdy ji nevyužil a elektrárna zůstala jeho majetkem. O druhé opci na prodej k roku 2024 musí ČEZ rozhodnout do konce letošního roku.

Do skupiny Sev.en Energy nyní patří hnědouhelná elektrárna Chvaletice, kterou dříve ČEZ také vlastnil. Žádosti elektrárny o výjimku na budoucí evropské limity emisí rtuti a oxidů dusíku vyhověl v létě Pardubický kraj. Úřad ale stanovil omezující podmínky. Rozhodnutí zatím nenabylo právní moci. Elektrárna uvedla, že k dosažení nově požadovaných limitů by byla nutná další investice 1,4 miliardy korun.

