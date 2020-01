Programátoři chtějí udělat systém dálničních známek zdarma. Babiš zve jednoho z nich na schůzku

Zakázku na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky za 401 milionů korun získala bez soutěže společnost Asseco Central Europe. Způsob přidělení a cenu zakázky kritizuje opozice, nelíbí se ani Babišovi. Někteří lidé z oboru uvedli, že podobný projekt by mohl stát kolem 40 milionů korun.

Hackathon je akce, při které vývojáři ve vymezeném čase pracují na řešení konkrétního problému nebo na vytvoření zadaného softwarového projektu. „Rozhodli jsme se, že příští víkend zorganizujeme veřejný hackathon a celý systém e-shopu na dálniční známky zdarma naprogramujeme, spustíme a v pondělí nabídneme státu za účasti médií! Chceme dokázat, jak absurdní je zadat zakázku za 401 milionů, když to pár schopných lidí dokáže udělat za víkend,“ uvedl Vondráček. „Tato zakázka musí být zlomová, ať už dopadne jakkoliv. Už nikdy se k našim společným penězům nikdo nesmí chovat tak, jak nyní předvádí stát!“ dodal.

Vondráček stojí za českou pobočkou reklamní agentury WMC Grey a digitální agenturou Actum. V rozhovoru pro Hospodářské noviny uvedl, že se mu hlásí lidé z celého Česka a domlouvají se i mezi sebou. „Jde vidět, že to lidi chytlo, baví je to a věří tomu,“ podotkl. K akci podle Vondráčka vznikne facebooková stránka, v provozu by mohla být ještě dnes.

Babiš na twitteru vyzval Vondráčka ke schůzce v pondělí na úřadu vlády. Chce od něj potvrzení, že přijde. „Řeším, jestli dorazím, protože jsem měl zítra (v neděli) odlétat do zahraničí na služební cestu. Uvidím, podle toho, jak se ta situace bude vyvíjet,“ řekl Vondráček.

Fond dopravy v tiskové zprávě upozornil, že on-line prodej dálničních známek je pouze malou částí pořizovaného systému. Systém musí bez výpadku a vnějšího ohrožení finanční části nebo osobních údajů zajistit výběr zhruba šesti miliard korun do státního rozpočtu ročně, uvedl SFDI. Systém přejde do majetku státu a za výpadky může dodavatel podle fondu čelit vysokým sankcím.

Fond dopravy zdůraznil, že vybudování informačního systému není tak jednoduché, jak se může zdát z některých příspěvků na sociálních sítích. „Přesto se s vývojáři v průběhu příštího týdne rádi setkáme a vysvětlíme hlavní požadavky, které musejí být splněny,“ doplnil. Důležité jsou podle SFDI záruky provozu a bezpečnosti, které na sebe dodavatel přebírá.

Systém elektronických vinět má začít fungovat od příštího roku, nahradí dosavadní papírové kupony. Zakázka na informační systém a e-shop pro elektronické dálniční známky byla vedena v utajovaném režimu a nebyla pro ni vyhlášena klasická veřejná soutěž. Podle šéfa SFDI Zbyňka Hořelici byl tento postup zvolen kvůli požadavkům zpravodajských a bezpečnostních služeb. Hořelica i ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) postup výběru hájí, chtějí ale v jednáních s Asseco Central Europe cenu systému snížit.

