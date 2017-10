Příliš dlouhé řízení. Nejvyšší soud má znovu na stole kauzu H-System

Nejvyšší soud chyboval, když z formálních důvodů odmítl jejich dovolání. Podle soudkyně zpravodajky Kateřiny Šimáčkové dovolání obsahovala relevantní argumenty. Přiznané zadostiučinění neodpovídá ani evropské judikatuře, ani dřívějším postojům NS v jiných rozhodnutích.

„Trestní řízení bylo příliš zdlouhavé. Právě proto, že tam probíhal takzvaný ping-pong, to znamená, že vyšší soudy vracely věc soudům nižším, tak za tuto disfunkčnost soudního systému musí stát nést zodpovědnost,“ řekla Šimáčková. Poškození ani jejich advokáti se pondělního vyhlašování nálezu nezúčastnili.

Trestní řízení vedené u Městského soudu v Praze trvalo přes 13 let. Zakladatel H-Systemu Petr Smetka dostal trest 12 let vězení. Stíhání tří dalších aktérů zastavila v roce 2013 amnestie prezidenta republiky. Drobní investoři do projektu levného bydlení vložili asi miliardu korun.

Po skončení trestního řízení ministerstvo spravedlnosti uznalo, že poškození mají nárok na náhradu nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem. Spočíval právě v neúměrné délce řízení. S ohledem na vysoký počet poškozených přiznalo ministerstvo každému ze stěžovatelů 2314 korun.

Poškození to považovali za zcela nedostatečné. Proto podali k Obvodnímu soudu pro Prahu 2 žalobu o zaplacení zadostiučinění 251 018 korun. K částce dospěli na základě výpočetních pravidel Evropského soudu pro lidská práva.

Obvodní soud žalobu zamítl, odvolací Městský soud v Praze jí vyhověl alespoň částečně: Sumu přiznanou ministerstvem označil za nepřiměřenou a přisoudil poškozeným zadostiučinění přibližně od 12 tisíc do 15 tisíc korun. Nejvyšší soud pak dovolání poškozených odmítl, nyní musí rozhodovat znovu.

Stavební firma H-System vznikla v roce 1993, měla stavět dostupné rodinné domky, slibovala je do tří let. Do krachu zpečetěného konkurzem v roce 1998 však H-System dokončil jen asi tři desítky domků.

