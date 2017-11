Při střelbě v kostele v americkém Texasu zemřelo 26 lidí. Útočil bývalý voják

Obětem tragédie bylo podle policie pět až 72 let. Mezi mrtvými je čtrnáctiletá dcera místního pastora, který sám byl v době střelby mimo město, a těhotná žena.

Tragédie, kterou americké úřady označily za nejhorší svého druhu v novodobých dějinách Texasu, se stala kolem 11:30 místního času (kolem 18:30 SEČ). Muž ozbrojený útočnou puškou Ruger AR vystoupil z vozidla a vtrhl do kostela, kde se konala ranní bohoslužba, a začal střílet. Podle Freemana Martina z texaského úřadu pro bezpečnost bylo 23 lidí zastřeleno v kostele, dva před budovou a jeden člověk zemřel po převozu do nemocnice. Dalších asi 20 osob bylo zraněno, uvedl.

Mezi zraněnými byl i šestiletý Rylan, kterého útočník střelil dvakrát do břicha, jednou do paže a jednou do varlat, řekla televizi CBS jeho prateta s tím, že chlapec byl převezen na operační sál.

Při útěku z kostela na střelce podle Martina vystřelil jeden z místních obyvatelů. Útočník pak upustil svou zbraň, nasedl do auta a odjel. Pachatele policie nalezla mrtvého se střelným zraněním poté, co naboural. Neví se ale, zda ho po několika kilometrech pronásledování zastřelil příslušník místní komunity, který se ho rozhodl pronásledovat, nebo se zastřelil sám, uvedl Martin. V jeho voze policie objevila další zbraně.

Podle krátkého sdělení Pentagonu pachatel dříve sloužil v americkém letectvu. Mluvčí letectva Ann Stefaneková uvedla, že od roku 2010 do svého propuštění v roce 2014 sloužil na základně v Novém Mexiku a jeho specializací byla logistika. Soud ho ale v roce 2012 shledal vinným z násilí na manželce a dítěti a uložil mu roční vazbu.

Agentura AP s odkazem na nejmenované zdroje ve vyšetřování uvedla, že útočník se jmenoval Devin Kelley, žil na předměstí San Antonia a zřejmě nepatřil k teroristické organizaci. V době incidentu na sobě podle policie měl černé oblečení a neprůstřelnou vestu. Jeho motiv je zatím neznámý. Policie však zkoumá jeho příspěvky na sociálních sítích z posledních dnů, včetně jednoho, kde byla vyfocena poloautomatická zbraň AR-15.

Pachatel zbraň podle televize CNN koupil v roce 2016. Jak je možné, že se muž, který byl trestán za násilí, ke zbrani dostal, zatím není jasné.

