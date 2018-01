Pro odsun hlasovalo 53 zastupitelů, jeden byl proti a tři zastupitelé se zdrželi. Stavba nádraží má trvat zhruba šest let. U řeky má stát od 42 do 45 miliard korun, pod Petrovem od 42 do 56 miliard korun. Podle studie proveditelnosti, kterou nechala zpracovat Správa železniční dopravní cesty, by se mohlo u řeky začít stavět v roce 2020, zatímco pod Petrovem nejdříve v roce 2026.

Proti byla zastupitelka kraje i Brna za Zelené Jana Drápalová, zdrželi se Jiří Hlavenka a Ivo Vašíček (oba SZ) a hejtmanův náměstek Jan Vitula (TOP 09). Přítomný nebyl primátor Brna Petr Vokřál (ANO), který je také krajským zastupitelem a k variantám se ještě nevyjádřil.

Podpořit variantu odsunu doporučili zastupitelstvu radní. Hlavní výhodu vidí v procesních záležitostech. Odsunuté nádraží se připravuje dlouho, je v územním plánu, a proto je reálné dřívější zahájení stavby. Tím pádem by se na to mohly čerpat ještě peníze z Evropské unie, což je u varianty v centru pod Petrovem méně pravděpodobné. Výhodou odsunutého nádraží by mělo být i pozdější snazší a levnější zaústění vysokorychlostních tratí.

Vokřál podpořil variantu u řeky Primátor Brna Petr Vokřál (ANO) podpořil stavbu nádraží v odsunuté poloze u řeky. Vokřál je i krajským zastupitelem, ale dnešního hlasování se nezúčastnil kvůli pracovnímu setkání ohledně stavby koncertního sálu v Brně. Dnes však řekl, že by hlasoval. „Je třeba začít co nejdříve, a pokud možno za peníze z Evropské unie. Uvolní se tím konečně rozvoj města směrem na jih, což se kvůli stávající poloze a diskusím od roku 1928 dosud nepodařilo,“ uvedl Vokřál. O novém nádraží v Brně se mluví bezmála 100 let.



Podle Vokřála je kultivované centrum směrem k Lužánkám a na Mendlovo náměstí, ale chybí směrem na jih. „Podle architektonické studie tam může vzniknout plnohodnotná městská část doplňující centrum města s bydlením pro 20 tisíc až 30 tisíc obyvatel,“ doplnil Vokřál. Podle něj by stavba nádraží pod Petrovem znamenala velké výluky na mnoho let, což by si nikdo z cestujících nepřál.

Lidé, kteří před jednáním zastupitelstva proti odsunuté verzi protestovali, poukazovali na to, že takové nádraží prodlouží dobu cestování lidí a bude se tam hůř napojovat městská hromadná doprava.

Konečné rozhodnutí vydá vláda, rozhodnutí kraje a Brna, které se ještě k podpoře některé z variant nevyjádřilo, budou pouze doporučující. Pro odsun se nedávno vyjádřila i Kancelář architekta města Brna.

Opoziční zastupitel Hlavenka navrhl, aby kraj nechal zpracovat průzkum mezi lidmi, kteří do Brna denně dojíždějí. „Není dobré nic uspěchat. Průzkum navíc nezabere moc času. Měli bychom se zeptat těch 30 tisíc lidí, kteří do Brna denně dojíždějí, ale nikdo se jich zatím neptal,“ uvedl Hlavenka. Zastupitelé ho ale nepodpořili. Zelení upozornili na to, že pokud vznikne odsunuté nádraží, nebude dostatečně obsloužené městskou hromadnou dopravou a doba cestování se o několik minut prodlouží.

Koaliční zastupitel, bývalý hejtman Michal Hašek (ČSSD) připomněl, že se o novém nádraží diskutuje už od 20. let 20. století, takže není čas na další diskuse. Řekl, že výstavba u řeky je připravenější, u Petrova se riskuje, že nebude možné čerpat evropské dotace. U Petrova by se musely dělat tunely, což by stavbu prodražilo, práce pod Petrovem by výrazně zkomplikovaly dopravu, řekl. Při stavbě odsunutého nádraží může být současné v obvyklém provozu, v opačném případě by fungovalo šestileté provizorium a vlaky by využívaly dolní nádraží a další brněnská nádraží.

Opoziční zastupitel Antonín Tesařík (KDU-ČSL) uvedl, že pokud Brno nezačne nádraží stavět, mohlo by zmizet z železniční mapy. Stanislav Navrkal za opoziční KSČM řekl, že na počátku tisíciletí by odsun stál 27 miliard a nyní je to o 20 miliard dražší, takže jakékoliv posouvání termínu bude znamenat další prodražení.

