Přes dvacet obětí, stovky lidí ve vězení. Protesty v Íránu neutichají

Incidenty v noci na dnešek se staly podle televize v centru země. Ve městě Kahdarídžán demonstranti zaútočili na policejní stanici a pokusili se ukrást zbraně. O život tam přišlo šest lidí. Další dva - 11letý chlapec a dvacetiletý mladý muž - zemřeli ve městě Chomejní Šahr a v nedalekém Nadžafabádu byl loveckou zbraní zabit člen revolučních gard. První dvě oběti byly hlášeny v sobotu z Dorúdu na západě země, deset lidí přišlo o život při protestech v noci na pondělí.

Íránská agentura ILNA dnes oznámila s odvoláním na teheránského viceguvernéra Alího Asghara Náserbachta, že za minulé tři dny bylo v Teheránu pozatýkáno 450 lidí - v sobotu to bylo 200 osob, v neděli 150 a v pondělí dalších 100.

Generální prokurátor Mohammad Džaafar Montazerí demonstranty upozornil, že ponesou důsledky svého chování. „Je konec žertování,“ řekl podle agentury ILNA.

Polooficiální agentura Tasním citovala předsedu teheránského revolučního soudu Músu Ghazanfarábádího, podle kterého některým ze zatčených hrozí i tresty smrti. Mohou být totiž obviněni z vedení války proti bohu, což íránská justice trestá smrtí. Řekl také, že proti některým ze zadržených začnou velmi rychle procesy za ohrožování národní bezpečnosti a veřejného majetku.

Chameneí na své internetové stránce napsal, že „nepřátelé Íránu v minulých dnech využili všechny prostředky včetně peněz, zbraní a politického i tajného aparátu, aby vyprovokovali problémy v islámské republice“. Sdělil také, že se k událostem vyjádří v prohlášení k národu, „až nadejde správný čas“.

Motivem nespokojenosti je špatná ekonomická situace a podle odborníků také beznaděj, protože životní úroveň se nelepší ani za prezidenta Hasana Rúháního, považovaného za stoupence reforem. Při mnoha protestech zaznívala také politická protivládní hesla.

Situace v Íránu sledují mnohé země, americký prezident a Izrael podpořili demonstranty, Německo je znepokojeno tím, že při protestech umírají lidé. Turecko vyjádřilo znepokojení nad tím, že se protesty rozrůstají a přinášejí také násilí. Syrské ministerstvo zahraničí projevilo solidaritu se spojeneckým Íránem a v prohlášení odsoudilo údajnou americkou a izraelskou podporu demonstrantů. Uvedlo, že vměšování do íránských záležitostí je nepřípustné.

The people of Iran are finally acting against the brutal and corrupt Iranian regime. All of the money that President Obama so foolishly gave them went into terrorism and into their “pockets.” The people have little food, big inflation and no human rights. The U.S. is watching!