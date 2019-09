Polovinu hypoték si berou žadatelé sami. Muži si půjčují dva miliony korun, ženy o 300 tisíc méně

„Singles muži si podle našich statistik půjčují v průměru dva miliony, ženy jsou skromnější a jejich hypotéky jsou v průměru o 300 tisíc korun nižší,“ uvedl Petr Plocek z UniCredit Bank. Obě pohlaví se ale liší tím, do čeho investují. Celá polovina mužů do rodinného domu, zatímco šest z deseti single žen naopak preferuje bydlení v bytě. Rozdíl v hypotéce singles a párů není nijak dramatický, u dvojic je průměr 2,3 milionu.

Zajímavostí je, že až 40 procent žen, které čerpají úvěr samostatně, jsou rozvedené. Rozvedených můžu čerpajících hypotéku je přitom jen dvacet procent. „Muži jsou obecně v rodině těmi, kdo přijímají finanční zodpovědnost, a tedy i roli hlavního dlužníka, u párů je to v 85 procentech případů. Při odloučení je to právě muž, kdo ve většině případů pokračuje ve splácení úvěru a nežádá o nový úvěr jako singles, tato role pak připadne ženě,“ upozornil Plocek.

na objednávku BMW X7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

xDrive30d AT Výbava:

Sériové provedení 1 998 516 Kč

s DPH Detail na objednávku Kia XCeed Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88kW Výbava:

Comfort 455 881 Kč

s DPH Detail na objednávku Škoda Kodiaq RS Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

2.0 TDI 176 kW 4x4 DSG Výbava:

RS 1 094 708 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai i30 Fastback Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI/88 kW Výbava:

Komfort 419 990 Kč

s DPH Detail skladem Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50 TDI quattro 210 kW Výbava:

Q7 2 179 830 Kč

s DPH Detail na objednávku Hyundai Tucson Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.6 T-GDi 130 kW Výbava:

TRIKOLOR 6 872 Kč

s DPH Detail skladem Audi Q7 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

50 TDI quattro 210 kW Výbava:

Q7 2 029 835 Kč

s DPH Detail na objednávku BMW X1 Nafta Nafta Automatická Automatická Motor:

18d xDrive AT Výbava:

Sériové provedení 753 433 Kč

s DPH Detail skladem Lexus LC Benzín Benzín Automatická Automatická Motor:

500 Výbava:

Sport + 2 850 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Tesla Model 3 Elektromotor Elektromotor Automatická Automatická Motor:

Long Range Výbava:

Standard 1 635 000 Kč

s DPH Detail na objednávku Volkswagen Passat Variant Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.5 TSI 110 kW Výbava:

Business 7 750 Kč

s DPH Detail skladem Hyundai i30 kombi Benzín Benzín Manuální Manuální Motor:

1.0 T-GDI 88 kW Výbava:

Trikolor 6 032 Kč

s DPH Detail

Singles generace chce bydlet komfortně. Nejvíce se to projevuje na vybavení kuchyně. Více do ní investují muži. A to dokonce až o 150 tisíc korun více proti ženám, které by na vybavení klíčové místnosti domácnosti vynaložily podle průzkumu v průměru jen 100 tisíc korun. „Jakkoliv to může znít stereotypně, ženy stále tráví v kuchyni mnohem více času než pánové. Až 90 procent z nich vaří denně, nebo několikrát týdně, mužů jsou to jen tři čtvrtiny,“ vysvětlil Plocek.

Uvažujete o hypotéce? Spočítejte si její výši v kalkulačce

Muži vybavení kuchyně se svým protějškem diskutují a nechají se ovlivnit ženským důrazem na kvalitu a praktičnost. Jako důvod pro vyšší útratu za kuchyň je však pánská posedlost technologiemi, které jí dokážou značně prodražit. Pro ženy je ale důležitější množství úložných prostor a velikost pracovní plochy. Muži zase dávají přednost kvalitě použitých materiálů.

Čtěte také:

Hypoteční zádrhel: předčasné splácení úvěrů banky připraví o miliardy

Cena za úspěch. Pražské nemovitosti se stávají trofejními aktivy

Praha odebere městské byty soudcům a státním zástupcům. Pronajme je sociálně slabým

Hypotéku má každý pátý Čech, ukazuje průzkum. Uvažuje o ni deset procent lidí

Studie: Bydlení v Česku mírně zlevní, problémy s dostupností ale budou pokračovat

Byty v Česku jsou předražené. Brusel varuje před realitní bublinou